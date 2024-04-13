「背棄給你一切的國家」美前大使當古巴間諜 判刑15年

前美國駐玻利維亞大使羅查達被控擔任古巴間諜，被判15年徒刑。（路透）

2000年至2002年曾任美國駐玻利維亞大使的羅查(Manuel Rocha)去年12月被指控為古巴 政府擔任秘密間諜 ，此外還有欺瞞美國、電匯詐欺 、說謊以獲取和使用美國護照等罪名。羅查12日達成認罪協議，被判處15年刑期。

紐約時報報導，羅查在認罪協議中承認兩項指控：作為外國間諜密謀詐騙美國及未登記為外國間諜身分，而協議使得檢察官撤銷其他指控，否則電匯詐欺最高也可判處20年徒刑。羅查也被判出獄後須被監管(supervised release)三年及繳交50萬元罰款。

檢方控羅查於1973年被古巴情報人員招募，至少從1981年開始協助古巴政府，讓其情報機構成功滲透美國國安機構。羅查表示，他大學歲月深受當時激進政治的影響，但現在不再用年輕時激進的眼光看待世界。

邁阿密聯邦地方法院法官布魯姆(Beth Bloom)則駁斥此說法，因為直到最近的2022、2023年，一名聯邦調查局(FBI)臥底探員秘密錄下羅查談話，顯示出「他對美國缺乏忠誠」。

布魯姆斥責羅查「背棄了這個給你一切的國家」，並對檢方撤銷指控、未尋求更重處罰感到失望，要求修改認罪協議並敦促檢察官透露更多資訊。

檢察官之一的史特拉頓(Jonathan Douglas Stratton)則表示，以羅查73歲的年紀來說15年刑期已相當於無期徒刑，該認罪協議讓他願意分享並承認犯罪行為、繼續與美國合作，這是非常有價值的，政府得以全面、詳細評估他造成的傷害。

司法部負責國安的首席副助理總檢察長紐曼(David Newman)則說除了訴狀公開的資訊，其他細節都屬於機密。

根據訴狀，羅查1990年代被派往美國駐哈瓦那使館，但未透露羅查與古巴政府的往來，也沒有透露他的外交生涯是否洩露機密。訴狀也未指控間諜罪(espionage)，紐曼稱部分原因是羅查距離上次在政府工作並接觸機密資訊以來已經過去「異常長的一段時間」。