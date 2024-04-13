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川普任內不信任國安機構 若11月勝選 情報界瑟瑟發抖

編譯潘勛／綜合12日電
川普始終不信任情報單位，假如他重返白宮，預料仍會與情報單位關係緊張。（路透）
川普始終不信任情報單位，假如他重返白宮，預料仍會與情報單位關係緊張。（路透）

紐約時報12日報導，川普就算總統任內，都未曾信任過情報界，而且自離職之後，厭惡情報界之情與日俱增，他如果返回白宮掌權，可能會有嚴重後果；他日前指使眾院盟友「宰了」「外國情報監視法」(FISA)第702節，眾院對該法修訂後12日通過，但確保他若再度當選總統，能依己意打造該法。

國家安全官員表示，外國情報監視法對他們代表國家搜集外國情報、打擊恐怖活動，十分重要。

川普離職後，因搜羅大批機密文件，還阻撓政府機構想取回文件，去年遭到起訴，他把自己的怒火轉化為法律主張，向聯邦法院陳詞說，諸如中央情報局(CIA)之類的機構聲稱那些是機密檔案，但沒有理由相信那些說法。

就機密文件案，川普律師團在庭上主張，自川普第一次被彈劾以來，情報界就對他有偏見，假如官員們作證說，川普的舉動置國家於險境，他們「不惜一戰」。

川普現在可能踏上與情報界衝撞之路。他7月正式接受共和黨總統提名之後，就有權收到情報官員的簡報。國家安全機構被他多次描繪成敵人，矢言要「打碎」，假如他11月勝選，國安機構還得聽命於他。

結果便是國家勢必碰到前所未有的處境，既複雜且可能很動盪：前總統的川普可能再當選，但他得仰仗來取得最敏感資訊而履行總統職務的那些人，卻深深地被他懷疑及鄙視。

川普去年造勢時說，未來要不是「深層政府」(deep state)摧毀國家，就是得由「我等」搗毀深層政府；這種說法已成為他銜恨報仇的主軸。

川普與他的謀士群尚未對情報機構制定明確的計畫，情報官員也拒絕評論川普；雖說情報界公開奉持的準則在超越黨派，專業辦事，但川普可能回歸掌權的光景，可以感覺讓情報界上上下下為之發抖。

一些情報界高級官員正在考慮，假如川普再當選總統，任命親信來領導中情局，他們就離職或提前退休；其他人則擔憂，被川普視為不忠的人，會遭到開除。

當過前中情局情報站長三次而在2019年退休的倫敦(Douglas London)表示，有些情報界高層正在琢磨自己的選項，他們不必然馬上打算「跳船」，但密切觀察自己的備案，端賴川普派誰來執掌中情局，以及接下來中情局高層人事布局如何。

川普 眾院 退休

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