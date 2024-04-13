眾院通過外國情監法 強生晤川普推動防止非公民投票

12日眾院通過FISA法案後，議長強生前往海湖莊園與川普會面，討論非公民投票議題，顯示二人合作關係仍然堅固。（路透）

外國情報監視法(Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)歷經波折通過後，眾院 議長強生(Mike Johnson)12日前往佛羅里達州拜會前總統川普 ，推動防止非公民投票 的法案。

華盛頓郵報報導，上任五個月的強生飽受同黨同志的壓力，不過根據兩位匿名的知情人士透露，川普與強生就選舉公正性和邊境安全兩大議題均有共同立場，雙方友好關係依然穩固。

因此在眾院通過FISA數小時後，強生前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)拜會川普，共同推動防止非公民投票的法案，隨後強生舉行記者會，向外界說明推動非公民投票的新法案；非公民在聯邦選舉投票屬於違法，但是鮮少有非公民投票個案通報紀錄。

知情人士透露，2020年初川普首次遭到參院彈劾之際，強生是白宮辯護團成員之一，因而與川普建立關係；同年稍晚，強生還號召125名眾院共和黨人簽署請願書，要求最高法院推翻拜登2020年大選在四個關鍵州的勝選結果。

報導指出，強生向來力挺川普，自稱是「讓美國再次偉大」的共和黨人，在前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)被罷免後，獲得川普公開支持，擊敗明尼蘇達州聯邦眾議員埃莫爾(Tom Emmer)，如願登上議長寶座。

知情人士透露，強生上任後多次造訪海湖莊園，參加私人會議與募款活動，雙方互動密切，川普告知強生各州最新民調與選務進展，而強生則向川普回報眾院議事。

雖然共和黨極右派在川普授權下，一度阻止FISA通過，當被問及川普的干預是否妨礙立法時，強生表示：「廢除一項規則對於多數黨來說，毫無幫助，最終就是削弱我們與參院、白宮的關係。」

FISA經過修改後勉強通過，但共和黨極右派仍密切關注強生對於烏克蘭金援計畫的處理方式，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)表示，如果強生繼續強推法案，不惜推動罷免；她說：「我從不代表川普說話，也不會說他應該做什麼或不應該做什麼，不過川普是本黨領袖、也是本黨總統候選人，我支持並協助他在11月大選獲勝。」