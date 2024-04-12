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中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

記者顏伶如／綜合報導
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

美國主要航空公司與航空工會11日聯名致函拜登政府，要求暫時不要批准更多往來中美之間的航班，因為中國政府持續實施「反競爭政策」(anti-competitive policies)。

運輸部2月指出，3月31日起，每周往返美國的中國商業航空公司班次可以從原本的35個航班增加到50個航班，大約等於疫情發生之前航班數量的三分之一。美國商業航空公司也獲准每周可以有50個航班往返中國，但路透報導，美國航空業者實際推出的班次並未達到全額。

中方可飛越俄領空占優勢

成員包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)的航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)及航空工會致函運輸部與國務院指出，中國航空業者享有飛越俄羅斯領空的優勢，自從2022年3月之後，美國航空業者便因為俄烏戰爭關係不再飛越俄羅斯領空。

航空公司機師協會(Air Line Pilots Association)、聯合飛行員協會(Allied Pilots Association)、空服員協會(Association of Flight Attendants)等航空業工會均加入聯名信連署，信中要求國務卿布林肯(Antony Blinken)、運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)暫停准許更多航班往來中美之間，直到美國勞工與美國企業獲得保證能夠在市場上擁有公平競爭，免於遭受中國政府既定反競爭政策的傷害。

美業者憂拜登會開放更多

疫情期間，往來中美之間的航班引起雙方關係緊張，但後來罕見地成為全球兩大強權能夠彼此合作的少數領域。然而，美國航空業者曾對航班增加速度過快表示憂慮。

路透報導，美國航空業者如今擔心，拜登政府可能進一步放寬標準，讓中國航空業者每周可以有100個航班往返中美之間。

眾院中國特別委員會共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)與特別委員會民主黨籍資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)10日共同致函拜登政府，要求不要批准中國航空業者推出更多往返中美航班，除非中國確實遵守雙邊協議。

指中國違反商業競爭，美國主要航空公司和工會聯名拜登政府不要批准中國更多的航班。（...
指中國違反商業競爭，美國主要航空公司和工會聯名拜登政府不要批准中國更多的航班。（新華社）

拜登 疫情 俄羅斯

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