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護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

編譯莊瑞萌／綜合11日電
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

一名住在愛達荷州85歲的老婦人3月時家中遭歹徒闖入，為了保護自己與身心障礙的兒子，她開槍擊斃歹徒，檢察官對此認為婦人行為是出於正當防衛並無過失。

39歲的嫌犯康登(Derek Condon)闖入老婦人詹尼安(Christine Jenneiahn)位於布萊克富特(Blackfoot)家中，結果反遭詹尼安以手槍擊斃。詹尼安表示，她決定使用致命手段保護自己與身心障礙的兒子是因為「機不可失」，否則對方會殺了她。

賓厄姆郡(Bingham County)檢察官喬利(Ryan Jolley)說，「本案的正當防衛和合法殺人分析十分清楚」，他認為詹尼安並無過失。

與兒子住在鄉下的詹尼安向警方表示，今年3月13日約凌晨2點，她被一名身穿軍裝、臉戴黑色頭套的陌生人吵醒，對方還拿槍與手電筒指著她。事後警方研判康登是破窗而入並曾用手槍敲打在床上的詹尼安頭部。

詹尼安說，嫌犯將她帶到客廳，用手銬將她銬在一張木椅上，並大聲問她「貴重的東西藏在家中何處」，還拿手槍對準她的頭，於是這名老婦人只好說，樓下有兩個保險箱但裡頭並無太多貴重物品。

等到嫌犯下樓放她一個人時，詹尼安拖著椅子回到臥室，拿出藏在枕頭下的手槍，接著再回到客廳並將槍藏起來靜觀其變。此時康登回來後大發怒氣表示說，詹尼安並未告知兒子也在屋裡，並再度威脅要殺了她，詹尼安當下拿出藏在沙發的手槍並朝康登開槍，康登則用手中的手槍回擊，造成詹尼安腹部、腳、手臂與胸部都中槍。

警方報告指出，不久康登便倒在廚房死亡，此時受傷的詹尼安手仍被銬在椅子上，經過10小時之後，她的兒子才上樓拿手機讓她撥打911求救，兩人因此獲救。

事後喬利引用愛達荷州的「堅守陣地法則」(stand your ground law)，認為詹尼安為了保護自己而使用任何做法有其正當性。

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