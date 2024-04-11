馬英九訪中 分析：北京獲籌碼 反擊國際批評

中共中央總書記習近平10日下午在北京會見馬英九一行，被指利用此機會反擊外界對中國的批評。(新華社)

華爾街日報(WSJ)10日報導，前總統馬英九 前往中國大陸拜訪，獲得大陸國家主席習近平 會見，外國媒體指稱，習近平正好使用「馬習二會」來反擊外界對中國的批評，同時此馬習會舉辦的時機，正好搶在華府 舉辦美、日、菲律賓三國高峰會前一天，別苗頭意味十足。

中國中央電視台與台灣媒體10日均播放馬、習握手的影像，二人聊談台海兩岸未來有望改善關係；習近平表示，兩岸都是中國人，並表示「高度推崇」馬英九致力於促進兩岸關係，「沒有問題不能談論，沒有力量可以拆分我們」。

2015年時任台灣總統的馬英九，曾與習近平在新加坡首度會晤，是1949年國共內戰告一段落以來，兩個敵對政權元首第一次會談，象徵兩岸關係的高峰。但目前馬英九早已卸任總統，中國國民黨是在野黨，兩人的握手受外界密切觀察，認定是習近平搶在民進黨賴清德5月就職台灣總統前，象徵性的策略；咸信賴政府對中將深具敵意。

地緣政治分析家認為，馬習10日會面不會多大改變兩岸關係的軌道，馬英九在台灣政壇的影響力已式微；只是北京仍可以利用馬的來訪，向中國人民釋出其對台政策依然管用的訊息。

國際危機組織(International Crisis Group)台北分析家蕭嫣然指出，中國想表達的是尚未失去台灣民心，文化及歷史紐帶仍聯繫著兩岸；北京這樣對民眾說，「我們依然控制台灣局勢，統一仍然可能」。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)報導，不願具名的台灣高階國安官員指出，馬英九以「促進和平」名義訪中，正好讓北京取得籌碼，反擊國際社會對中國侵略和獨裁專制行徑日漸高漲的批評聲浪。

有線電視新聞網(CNN)指出，馬英九重視共同擁有中國人身分的立場，逐漸偏離台灣當前的主流民意；認為自己主要是中國人的台灣民眾不到3%，支持兩岸立刻或終極統一者不到10%。

「馬習二會」登場，而華府本周正忙著舉辦一系列外交活動，拜登總統11日主持首屆美日菲領袖峰會；對習近平領導下，中國態度日益強硬感到擔憂，包括中國對台灣的態度，是促成本次峰會舉辦的關鍵。