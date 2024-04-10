沒吸毒、沒喝酒、沒心理病史…佛州男大生刺母70多刀奪命

圖為佛州波爾克郡警長賈德介紹案情。(截圖自NBC電視畫面)

根據佛羅里達州 警方消息，佛州 6日發生一起令人震驚的弒親案，一名21歲的醫學院預科學生周末返家時朝母親身上狂刺70多刀，將其殺害。

波爾克郡(Polk County)警長賈德(Grady Judd)說，弒母的醫學院預科生埃斯皮諾札(Emmanuel Espinoza)在行凶後告訴警探，他與母親關係良好，他愛他母親，但多年來經常被母親激怒，一直想殺了她。

警長辦公室表示，埃斯皮諾札因殺害46歲的母親艾維亞·埃斯皮諾札(Elvia Espinoza)，被控一級謀殺罪。

賈德表示，就讀佛羅里達大學的埃斯皮諾札，6日前往弗羅斯特普魯夫(Frostproof)參與家庭活動，周末正要與母親同住。他在下午2時左右抵達艾維亞的家，敲了敲前門，母親開門後即往其身上捅刺多刀。

根據賈德分享的門鈴監視器影像，畫面顯示埃斯皮諾札右手拿著一把小刀藏在背後，接著上前敲門。

據賈德說明，艾維亞很高興能見到兒子，但開門後兒子便衝上前拿刀刺她。艾維亞逃離兒子，但埃斯皮諾札並未罷休，不斷捅刺母親直到其倒下死亡。

埃斯皮諾札承認刺傷母親，他告訴警探，由於上過生物學課，他清楚往哪一處刺可以達到最大效果。

埃斯皮諾札在行凶期間割傷自己的手，當他前往廚房洗手和刀子時，想跟母親索取Neosporin藥膏，但注意到母親已經死亡。於是他立即撥打911，向接線員坦承犯案。

埃斯皮諾札說他在行凶時並未吸毒或喝酒，他沒有任何吸毒、喝酒的紀錄，也沒有心理健康 問題的病史，他過去沒有被逮捕的紀錄、沒有依據「貝克法」(Baker Act)撥打電話的通話紀錄，該法專注於心理疾病個案的危機服務。

賈德表示，埃斯皮諾札性格內向，平時很安靜，沒有任何問題，他是高中2020年畢業時的畢業生代表，「被描述為天才」。

埃斯皮諾札與母親每天傳訊息，沒有金錢問題，案發當天兩人並未發生爭吵，賈德表示「他完全沒對她說任何話」。