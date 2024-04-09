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訪中畫句點 葉倫：不接受重演2000年代「中國衝擊」

記者顏伶如／綜合報導
財政部長葉倫結束四天中國行，8日在北京記者會上表示，美國不會接受中國補貼產品重創美國產業。(路透)
財政部長葉倫結束四天中國行，8日在北京記者會上表示，美國不會接受中國補貼產品重創美國產業。(路透)

任內第二次訪中之行畫下句點，財政部長葉倫8日在北京記者會上對中國提出警告說，華府不會接受新興產業受到中國進口貨品重挫，如同2000年代初期的「中國衝擊」(China Shock)再次上演；她說，當時大約200萬美國製造業職缺在大量中國進口商品衝擊之下流失，拜登總統絕對不允許歷史重演。

不過，葉倫雖然呼籲北京對工業生產過度祭出管控，卻沒有提到如果北京對電動車(EVs)、電池、太陽能板與其他綠能產品持續提供大量政府補助，美國便將開徵關稅或採取其他貿易行動。

葉倫在為期四天的訪問期間與中國高層官員密集磋商，上一次訪問是2023年7月。她向中國高層官員抱怨說，北京過度投資已造成工廠生產量遠遠超過國內需求，出口速度迅速成長，使得美國與其他國家的企業都受到大量中國出口商品的威脅。

她表示，針對生產過度問題而新成立的交流機制，需要時間才能找到解決辦法。

葉倫在記者會上以美國鋼鐵產業先前的狀況做為實例。她對媒體表示：「相同的狀況以前我們就曾遇過。十年前，受到中國政府大手筆補貼的影響，低於成本價格的中國鋼鐵充斥國際市場，導致美國與全球各地產業受到重創。

她說：「我已經表明，拜登總統跟我都絕對不接受歷史重演。」

葉倫指出，國際市場被人為操縱的低價中國產品淹沒時，美國企業與其他外國企業的生存能力就出現問題。

她表示，美國對於中國工業生產過度的憂慮，歐洲盟友以及日、墨西哥、菲律賓以及其他新興市場也都感同身受。

中國財政部副部長廖岷則對媒體表示，北京對於美方提出的產能過剩疑慮做出充分回應，北京對於華府在貿易、投資方面的限縮也表達嚴正關切。

廖岷說，中國目前的競爭優勢根植於中國具有超大規模市場、完整工業體系以及豐富人力資源。他表示，堅決反對某些已開發經濟體推出升級綠色保護主義(green protectionist)措施。他說：「中方不會坐視不理。」

葉倫 拜登 投資

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