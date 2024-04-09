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觀察站／蘋果、輝達等大客戶力挺 台積電在美擴廠關鍵

記者 簡永祥
台積電宣布將在亞利桑納州興建第三座晶圓廠。（本報資料照片）
台積電宣布將在亞利桑納州興建第三座晶圓廠。（本報資料照片）

在台灣的台積電美國建廠遭遇諸多阻力下，8日在獲得美國商務部宣布巨額補助及貸款協助下，態度180度大轉變，宣布啟動在亞利桑納州興建第三座晶圓廠投資案，總投資金額將上修逾650億美元，關鍵轉折除了直接補助款超乎預期，台積電在美國主要大客戶包括蘋果、輝達及超微，要求台積電分散風險的考量，成為建廠主要關鍵。

台積電將於18日舉行法說會，由於已進入法說會前緘默期，強調針對相關規畫將於法說會再做詳細說明。

不過，台積電供應鏈分析，台積電願意加碼投資美國，除了台積電主要客戶決定在訂單給予強大支持，加上美方在直接補助或間接協助取得貸款，先進製程設廠投資也給予投資抵減等強大拉力，才是說服台積電將美國列為台積電先進製程僅次於台灣另一生產重鎮的原因。

當幾乎逾九成以上AI晶片全要依賴台積電製造生產，很多客戶還是擔心台海的地緣政治風險一旦升溫，對其晶片來源衝擊甚深，因此要求台積電分散風險，將一部分產能分散到國外生產。台積電董事長劉德音表示，當初台積電赴海外設廠，即考量客戶需求，以及人才、供應鏈和成本三項投資要素，其中政府補助可抵銷成本比台灣高的不利因素，這也是先前台積電在亞利桑納州廠遭遇困難及美國補助款遲遲無下文後，將二廠量產時程延後至2027年或2028年的主要關鍵。

隨著台積電決定在2029年考量啟動在亞利桑納州廠興建第三廠晶圓廠，而且還宣布將導入2奈米或比2奈米更先進的製程，台積電主要客戶蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰同聲力挺，並盛讚商務部長雷蒙多做了睿智抉擇，並給予台積電新投資支持，即可看出台積電是在這些重量級客戶和美國強大財政支持，才決定加碼。

台積電全球布局 製表／賴昭穎、簡永祥
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