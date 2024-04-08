普亭訪中鋪路？俄外長訪北京 將與王毅會談

俄羅斯外長拉夫羅夫8日訪問中國。(路透)

俄羅斯外交部日前宣布俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)將訪問中國，中國外交部7日發布，應中共政治局委員、外交部長王毅 邀請，拉夫羅夫將於8至9日對中國進行正式訪問。

有報導認為，此次中俄外長會議可能是為俄國總統普亭 今年5月訪中行程鋪路，這也將是普亭新的總統任期首次出訪。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃指出，拉夫羅夫訪問中國期間，將與王毅會談，就烏克蘭 危機、亞太局勢等議題進行討論，也將針對雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、Ｇ20等工作展開磋商。

王毅與拉夫羅夫上次會面是在去年10月「一帶一路」峰會前夕。兩人今年1月也曾通過電話，王毅當時還就烏克蘭問題指出，中方一貫尊重各國主權和領土完整；烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，透過對話談判，最終形成均衡、有效、永續的歐洲安全機制。

就以哈衝突，王毅當時稱，中俄應繼續加強溝通協調，呼籲以哈衝突各方盡快停火止戰，確保人道救援順利進行，朝著重啟「兩國方案」方向作出共同努力。

拉夫羅夫則稱，俄方願同中方加強在以哈衝突問題上溝通協調，維護中東地區和平穩定。

路透報導，普亭預定5月下旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，這是普亭新的總統任期首次海外訪問。