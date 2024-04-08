我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

普亭訪中鋪路？俄外長訪北京 將與王毅會談

記者賴錦宏、謝守真／綜合報導
俄羅斯外長拉夫羅夫8日訪問中國。(路透)
俄羅斯外長拉夫羅夫8日訪問中國。(路透)

俄羅斯外交部日前宣布俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)將訪問中國，中國外交部7日發布，應中共政治局委員、外交部長王毅邀請，拉夫羅夫將於8至9日對中國進行正式訪問。

有報導認為，此次中俄外長會議可能是為俄國總統普亭今年5月訪中行程鋪路，這也將是普亭新的總統任期首次出訪。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃指出，拉夫羅夫訪問中國期間，將與王毅會談，就烏克蘭危機、亞太局勢等議題進行討論，也將針對雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、Ｇ20等工作展開磋商。

王毅與拉夫羅夫上次會面是在去年10月「一帶一路」峰會前夕。兩人今年1月也曾通過電話，王毅當時還就烏克蘭問題指出，中方一貫尊重各國主權和領土完整；烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，透過對話談判，最終形成均衡、有效、永續的歐洲安全機制。

就以哈衝突，王毅當時稱，中俄應繼續加強溝通協調，呼籲以哈衝突各方盡快停火止戰，確保人道救援順利進行，朝著重啟「兩國方案」方向作出共同努力。

拉夫羅夫則稱，俄方願同中方加強在以哈衝突問題上溝通協調，維護中東地區和平穩定。

路透報導，普亭預定5月下旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，這是普亭新的總統任期首次海外訪問。

普亭上次訪問中國是去年10月赴北京出席一帶一路論壇，並舉行中俄元首「習普會」。

俄羅斯外長拉夫羅夫(右)8日訪問中國。圖為他與王毅(左)2018年在莫斯科會面。...
俄羅斯外長拉夫羅夫(右)8日訪問中國。圖為他與王毅(左)2018年在莫斯科會面。(路透)

王毅 普亭 烏克蘭

上一則

川普周末吸金5000萬 但「最大金主」尚未出手

下一則

美向盟國示警：中國正向俄提供軍事衛星情報

延伸閱讀

為普亭中國行鋪路？ 中國外交部：俄外長將訪中晤王毅

為普亭中國行鋪路？ 中國外交部：俄外長將訪中晤王毅
習近平、普亭5月再會面 俄外長先晤王毅鋪路

習近平、普亭5月再會面 俄外長先晤王毅鋪路
俄外長近期晤王毅 料為普亭5月訪中「習普會」鋪路

俄外長近期晤王毅 料為普亭5月訪中「習普會」鋪路
王毅會東帝汶外長：中方支持東帝汶早日正式加入東協

王毅會東帝汶外長：中方支持東帝汶早日正式加入東協

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相