重演噩夢? 巨型貨輪險撞紐約維拉扎諾大橋

一艘名為APL QingDao的巨型貨櫃輪，7日下午在紐約市港口時失去動力，拖船無計可施，幾乎要撞上紐約民生動脈的維拉札諾大橋，重演3月26日巴爾的摩市基伊大橋崩倒事件。圖為APL QingDao貨輪卡在大橋附近，動彈不得。(取自John Konrad V的X平台)

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)遭貨櫃輪達利號(Dal)失控撞毀不到兩周，5日晚上又傳出有大型貨櫃船失去動力，停在紐約維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)旁水道中，差一點撞上大橋，嚇壞民眾，以為噩夢在紐約上演。

美國海岸防衛隊(US Coast Guard)證實，其船舶交通管理系統(Vessel Traffic Service，VTS)收到報告，指出8.9萬噸M/V「青島號」(Qingdao)於5日晚間8點30分左右，在通過紐約史泰登島 (Staten Island)和新州貝玉揚(Bayonne)之間的范寇爾水道(Kill Van Kull waterway)時，失去推進力。

海事新聞媒體gCaptain執行長康拉德(John Konrad)在X(前推特)上分享的圖片顯示，長1100英尺的青島號，浮在連接布魯克林 和史泰登島間的水域，位置極度靠近維拉扎諾大橋的北方。

范寇爾水道是一條長3英里的狹窄潮汐海峽，連接西邊紐瓦克港貨櫃碼頭(Port Newark Container Terminal)所在的紐瓦克灣(Newark Bay)及東邊的上紐約灣(Upper New York Bay)，是紐約港和新澤西州 最繁忙的水道之一。大橋本身於1964年11月完工通車，是紐約市布魯克林區與另一史泰登島區的交通動脈，至為重要。

於1964年11月通車的維拉札諾大橋，連接紐約市曼哈頓島及布魯克林區與外海的史泰登島區，是重要民生交通樞紐。(路透)

青島號在失去動力後，隨即有三艘拖船趕來救援，企圖控制住這艘巨大貨輪；海岸防衛隊發言人在7日告訴「紐約郵報」(New York Post)的聲明中指出：「該船隻已恢復動力，並在推船的協助下抵達錨區(Stapleton Anchorage)下錨。」

根據vesselfinder.com，青島號船齡12年，8900萬噸，目前是由法國航達飛海運(CMA CGM)營運。

海岸防衛隊要求，青島號在復航之前，必須提出推進系統已恢復正常的證明，同時也得證明其系統已可以完全運作；除此之外，還要求機組提供完整意外事故報告，找出造成失去動力的原因；青島號在完成海岸防衛隊要求，才獲得許可繼續往南卡羅來納州查爾斯頓郡(Charleston County)前進。

約翰康拉德表示，像達利號和青島號等貨櫃停電事故不斷增加，而這次是因為紐約有船舶交通管理系統，才讓維拉扎諾大橋倖免於基伊大橋的崩倒命運；巴爾的摩沒有船舶交通管理系統。