限制科技公司使用個資 國會兩黨共同提出網路隱私保護法案

國會參眾兩院兩黨議員正在草擬範圍廣泛的保護個人網路隱私安全的法案，包括對TikTok、Meta的管制。(路透)

國會參眾兩院兩黨議員正在草擬範圍廣泛的保護個人網路隱私安全法案，包括對TikTok、Meta的管制。(路透)

經過多年針鋒相對的辯論，兩黨國會領袖7日公布擴大線上隱私保護法案，為具有里程碑意義的聯邦立法邁出重要一步，法案條款將賦予消費者前所未有的控制權，得以決定谷歌(Google)、Meta及TikTok等科技公司能夠如何使用個人資料。

法案不一定在大選前通過

華盛頓郵報7日分析指，數十年來，國會議員為了擬訂全國網路隱私保護規範而角力不斷，如今終於獲得重大突破。不過，法案能否趕在11月大選之前通過，仍是未知數。

聯邦參院 商務委員會主席、民主黨 華盛頓州聯邦參議員肯特威爾(Maria Cantwell)與眾院 能源和商業委員會主席、共和黨華州聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)公布獲得兩黨一致協議的數據隱私保護法案。僅管矽谷科技業者與華府主管機關幾乎一致認為有必要訂定聯邦標準，以確認科技公司可以透過網路搜集消費者的哪些資料，但國會卻遲遲未能推出法案。

眾院能源和商業委員會主席的共和黨聯邦眾議員羅傑斯，3月主導通過眾院版本的限制TikTok的法案，現在將在參院立法，保護消費者網路隱私。(路透) 參院商務委員會主席、民主黨華盛頓州聯邦參議員肯特威爾。(路透)

在「美國人隱私權利法案」(American Privacy Rights Act)當中，消費者有權選擇完全退出(opt out)科技公司的某些數據措施，例如目標式廣告(targeted advertising)。根據法案規定，科技公司只能在為消費者提供特定服務時搜集資訊，消費者有權取得被搜集的訊息並且刪除，或者把訊息轉存到其他的數位服務系統。

談判多年難題法案有解套

兩黨談判代表多年來磋商時未能克服的兩大難題，法案裡則提出解套辦法：聯邦法律是否應該凌駕於相關州法之上、消費者是否有權對違反規定的科技公司提告。

企業總部位於華州的微軟公司(Microsoft)副事長兼總裁史密斯(Brad Smith)說，這項法案是「很好的結果」，將為隱私保護建立明確的全國規範。

聯邦隱私保護法優於州法

華盛頓郵報分析，法案滿足了共和黨的要求，也就是聯邦隱私保護法法律位階優於十多州已陸續通過的隱私保護州法，法案條款也納入民主黨倡議的落實機制，當科技公司沒有依照使用者要求刪除資料或未獲同意便擅自搜集敏感個資時，允許消費者向科技公司提出民事訴訟並且索賠。

肯特威爾7日接受華郵訪問時說：「我們必須劃下清楚的界線，除了能夠揪出不肖份子，還要在資訊時代能夠維持秩序。」

眾院在上個月兩黨眾議員以壓倒性票數通過法案，針對TikTok出售或是接受禁用。此案送到參院待審；參院民主黨領袖當時表示需要更廣泛思考立法，不能急就章。