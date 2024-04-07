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從AI、自駕車到國安 美國科技巨擘頻遭中國員工竊密

編譯潘勛／綜合6日電
谷歌前軟體工程師、華裔丁林葳(Linwei Ding)因行竊公司最重要人工智慧(AI)機密，今年3月被起訴。圖為一名男子從谷歌新加坡辦公樓前走過。(路透)
谷歌前軟體工程師、華裔丁林葳(Linwei Ding)因行竊公司最重要人工智慧(AI)機密，今年3月被起訴。圖為一名男子從谷歌新加坡辦公樓前走過。(路透)

谷歌前軟體工程師、華裔丁林葳(Linwei Ding)因行竊公司最重要人工智慧(AI)機密，今年3月被起訴；丁案宣布後幾天，檢方起訴一家中方公司老闆們共謀偷竊特斯拉公司的電池機密；微軟公司也遭聯邦指斥開漏洞給中國駭客直通聯邦商務部長的電郵帳戶。美國一些最重要科技公司的「虛擬荷包」都被中方扒走。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，以丁林葳為例，他雖住在矽谷，但一次回母國中國就去幾個月；在谷歌做全職的他跟其他人一樣掛識別證，進入谷歌大樓，但他向中方公司推銷自己是AI方面的專家，可同時盜走500個檔案，內容有某些谷歌最重要的AI機密。

丁林威在購買單程機票回中國之前，家中被聯邦調查局搜索，3月被捕，面臨聯邦重罪起訴，他堅不認罪。他的案件證明美國官方指稱的國家經濟、安全夢魘還在進行：一些美國最重要的科技公司，其「虛擬荷包」遭中國的企業間諜、情報細作扒走。

政府網安小組指斥微軟「安全文化不足」、「本可避免的錯誤一大堆」，讓中國情報駭客得以危害該公司的電子郵件軟體，有管道進入商務部長的帳戶。

司法部2月指控一名中國工程師偷走航太巨擘波音公司所轄公司的導彈追蹤科技。檢方去年指控，一名中國人偷走蘋果自駕車輛的科技，潛逃回中國。

聯調局長雷伊(Christopher Wray)最近向國會作證說，中國對美國國家、經濟安全發動多線進攻，可以說是這個世代最鮮明的威脅，事實上可以說中方每天都積極進攻美方經濟安全，大規模偷走美國人的創新、國民及企業的資料。

谷歌 AI 商務部

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