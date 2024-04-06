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美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

美東罕見4.8地震「搖晃持續數秒」震央在新澤西

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州發生罕見的規模4.8地震，少部分房屋損害，媒體採訪圍觀「受災戶」。（路透）
新澤西州發生罕見的規模4.8地震，少部分房屋損害，媒體採訪圍觀「受災戶」。（路透）

人口密集的美國東北部都會區5日上午突然感受到地動天搖，美國地質調查所(US Geological Survey)估計規模4.8，是2011年維吉尼亞州發生規模5.2地震以來，東北地區最強烈的地震紀錄，也是140年以來，發生在紐約地區最大規模的地震；主震後，又陸續出現規模2.2的餘震，傍晚又發生規模4的餘震。

本周稍早，台灣才剛發生規模7.4的地震，地質調查所指出，台灣花蓮地震威力是比這次東北部地震的8000倍。

美國地質調查所指出，地震發生時間為美東時間5日上午10時23分，震央在紐約市西邊約40哩的新澤西州懷特豪斯站(Whitehouse Station)。從緬因州到維吉尼亞州，民眾都感受到地震威力，所幸沒有人員傷亡或重大毀損消息傳出。

5日新澤西州發生規模4.8的地震，大紐約區全都有感，市府也發送地震警報，要民眾留...
5日新澤西州發生規模4.8的地震，大紐約區全都有感，市府也發送地震警報，要民眾留在戶內。（路透）

威力不大 航班火車仍延誤

東北部向來極少地震，即便偶有，威力也不大，因此不少民眾5日被突如其來的搖晃嚇到；雖然地震規模相對較小，僅持續短短數秒，但仍造成航班、火車延誤，主管機關必須評估相關設施是否安全。

地震發生第一時間，東北部居民紛紛透過社群媒體表達驚訝、不知所措，同時也轉貼迷因圖(memes)與笑話，對於大驚小怪自我解嘲。地震過後，很多民眾很快就恢復一般日常生活。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上說：「紐約不是天天有地震，對某些民眾來說，這次經驗可能飽受驚嚇。」帝國大廈在X平台發文報平安說一切安好。

位於新澤西州紐渥克的民宅，在地震中受損，災情不算嚴重。（路透）
位於新澤西州紐渥克的民宅，在地震中受損，災情不算嚴重。（路透）

未來幾周 注意瓦斯恐外洩

紐約州政府官員說，洛克蘭德郡(Rockland County)發生一起瓦斯外洩的通報案例。紐約市官員則呼籲居民注意未來幾周或幾個月可能發生瓦斯外洩或建築物出現裂縫。

後來幾個小時裡，美國地質調查所偵測到幾次餘震，餘震規模最大2.2，晚間6時出現的餘震則有規模4。

紐約大學(New York University)69歲牙科教授達薩納亞克(Ananda Dasanayake)說，因為生病而在曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)17樓公寓臥床休息，突然覺得床在搖晃，驚覺是地震，幸好家裡物品一切無恙。

美西曾因地震而多次發生重大災情，對於地震比較習以為常的美西居民，5日則透過社群媒體對東北部民眾的反應開玩笑。一名加州居民便在X平台發文寫道：「這種規模只是搖晃助我入眠而已。」

哥倫比亞大學(Columbia University) 蒙特-多爾蒂地球觀測所(Lamont-Doherty Earth Observatory)指出，靠近紐約市的最嚴重地震發生於1884年，規模有5.2，從維吉尼亞州到緬因州都受到影響。

地震 維吉尼亞州 紐約市

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