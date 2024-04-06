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美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

新州地震／源頭拉馬波斷層 1957年曾大挪移 有潛能引發強震

編譯潘勛／綜合5日電
地震發生後，新州杭特登郡主管向媒體說明地震情況。（路透）
地震發生後，新州杭特登郡主管向媒體說明地震情況。（路透）

引發規模4.8地震、搖晃紐約市的拉馬波斷層(Ramapo Fault)在阿帕拉契山脈的北部分支，貫穿紐約、新澤西州直到賓州；上次板塊較大挪移已經是1957年的事，當時地震規模為3.8。

每日郵報(Daily Mail)5日報導，拉馬波斷層貫穿東北部，形成於4億年前，遠比加州聖安地列斯(San Andreas)斷層的2800萬年前要古老得多。只是，拉馬波斷層3月也引發規模較小地震。

學界長久以來相信，拉馬波斷層有潛能引發大規模地震。羅格斯大學(Rutgers University)教授米勒(Kenneth Miller)表示，5日地震成因當然是拉馬波斷層，但距離發生規模6到7、會造成東北地區殘破的地震，規模還差得遠。

拉馬波斷層引發的地震屬「中等」等級，而3日侵襲台灣、規模7.2的地震就要命了，引發大規模山崩、建築物倒塌，至少十人喪生、上千人受傷。

紐約時報報導，美國地質調查所(USGS)把5日地震定為規模4.8，哥倫比亞大學(Columbia University)地質學者科拉沃爾(Folarin Kolawole)表示，拉馬波斷層已經好久沒引發類似規模的地震活動了，他表示，斷層上次較大活動在1957年，引發的地震規模為3.8，所以這次算大而顯著。

米勒表示，拉馬波斷層在新澤西引發規模6到7的地震，理論來說不能排除，但似乎極不可能；該斷層引發的地震平均而言，不高於規模3。

地震占全球每年發生的天災不到一成。地球板塊會引發內部地震，絕大多數發生在板塊邊緣。

米勒表示，這次地震估計在規模4.7或4.8，足以讓屋舍牆壁搖動，但一般不會造成劇烈破壞。震央深度估為4.35哩，地點在新澤西州亨亭頓郡的黎巴嫩(Lebanon)區。

5日的美東地震，全紐約有感，提供少有地震的紐約客體驗了地震威力。（路透）
5日的美東地震，全紐約有感，提供少有地震的紐約客體驗了地震威力。（路透）

長島霍夫斯特拉大學(Hofstra University)學者班寧頓(J Bret Bennington)也點名，拉馬波斷層是5日地震的肇因；他在TikTok上分享視頻說，可能是沿斷層的一些能量釋放出來，於是發生中型地震。

這次是1738年以來新澤西州發生的最強地震，當初地方民眾經歷過規模5.3地震。

密西根科大估計指出，地震規模2.5或更小，人們一不會有感受。

地震 新澤西州 長島

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