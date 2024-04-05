國民兵偷渡無證客…最重可關10年 德州長斥「叛徒」

一名德州國民兵(National Guard)上周利用公務車企圖偷渡一名無證移民入境，遭到警方逮捕。圖為一名國民兵4月3日駐守在德州與墨西哥邊境的格蘭德河邊。(路透)

一名德州 國民兵(National Guard)上周利用公務車企圖偷渡 一名無證移民 入境，遭到警方逮捕，依法最重可能被處以十年以上有期徒刑。

紐約郵報報導，26歲的國民兵強森(Savion Amari Donovan Johnson)涉嫌偷渡無證移民至南方邊境，一路被警方追捕的過程都被錄下來，最後他還被德州公共安全局(Texas Department of Public Safety)與金尼郡(Kinney County)警員拖出車外。

強森在上月31日逃避警方追捕時，駕車時速超過100哩；他被捕後，被控拒捕、偷渡人口及非法攜帶武器。強森是德州州長艾伯特(Greg Abbott)推動「孤星行動」(Operation Lone Star)而被分發到美墨邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)駐守。

金尼郡警長布拉德科(Brad Coe)表示，強森開車接近674號公路邊境巡邏隊巡邏哨時被邊境巡邏員攔下後，開車掉頭回轉企圖逃逸，之後公共安全局使用刺釘才讓車輛停下來，車內的無證移民隨後也跳出車外逃跑，後來自首並由邊境巡邏隊處理中。

消息人士指出，身上攜帶槍械的強森偷渡該名無證移民可獲得5000至6000元報酬，「我們不知道他們生活遭遇什麼事情才迫使他們這樣做，」布拉德科說，「但是終難逃法網。」

德州州長發言人則表示，「如果指控屬實，該名被告就是叛徒與罪犯。被告從事非法偷渡的行為可能讓他面臨至少10年最低刑期。他應該得到更嚴厲的懲罰。」

這支逮捕過程影片被公開同日，正好是德州與司法部在第五巡迴上訴法院(Fifth Circuit Court of Appeals)的庭辯中針對有爭議的反無證移民法進行口頭辯論。該法允許當地警察逮捕無證移民，但在拜登政府提起訴訟後已被暫時擱置。

德州總律師(Solicitor General)尼爾森(Aaron Nielson)在庭上說，「一直以來都有人越過邊境，但以前只是數十萬人，現在我們看到的是數百萬人。以前只是幾個國家，現在我們看得到的基本上是來自所有國家。」