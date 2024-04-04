為地震做好準備 美媒見台人反應讚防震措施卓越：有助減少災損傷亡

0403花蓮大地震發生後，台北捷運並未受到太大影響。（歐新社）

台灣3日早上遭25年來最強地震襲擊，迄今至少9人死亡、1058人受傷，建築與公路毀損，台泥和平廠的59位員工下山脫困。美聯社訪問的專家表示，台灣對強震並不陌生，但多虧卓越的地震防備措施，相對遏制了傷亡人數。

0403花蓮大地震 來襲時，正值上班尖峰時刻。不過，通勤只略為受干擾，強震幾分鐘之後，家長仍照常帶小孩上學，上班族繼續開車到辦公室。

美聯社報導，美國密蘇里科技大學教授高尚行（Stephen Gao）指出，「台灣的防震工作擠身世界最先進之列」，包括實施嚴格建築法規、世界級地震觀測網與普及的地震安全公共教育活動。

針對新造跟既有建築，台灣政府不斷修訂可能提高建築成本的抗震等級，並為願意檢查房子抗震能力的民眾提供補貼。2016年高雄美濃地震發生後，台南市維冠金龍大樓倒塌，也是唯一倒塌的主要建物，造成115人死亡，5人被判業務過失致死罪與入獄服刑。

同時，台灣政府在學校與工作場所推動地震演習，大眾媒體和手機也定期推送地震和安全相關通知。高尚行表示，「這些措施大幅強化台灣的地震抵抗力，有助減少災損和傷亡」。

根據美國地質調查所（USGS）的數據，台灣與周圍海域自1980年起發生約2000次規模4以上的地震，規模在5.5以上的地震則有超過100次，近年發生過最嚴重的地震，莫過於規模達7.7的921大地震。

東北大學 政治學和公共政策教授奧爾德瑞奇（Daniel Aldrich）表示，921大地震也是一個重要警訊，促成了改進緊急應變和災害防救的關鍵行政改革。

奧爾德瑞奇指出，「觀察人士嚴厲批評台灣對921大地震的反應，緊急醫療應變小隊花了幾個小時才到達，搜救人員缺乏訓練，政府機構之間的行動沒有妥善協調」，政府因此通過災害防救法，設立2個國家中心處理地震協調和訓練。他表示，「我認為，在這次最近的地震，我們正看到結果」。