台灣大地震 餘震320次 已知9死1038傷48失聯

搜救隊員在倒塌的房子下尋找受困者。台灣403大地震已造成九人死亡。（歐新社）

台灣當地時間3日上午發生規模7.2強震，根據中央災害應變中心統計，至截稿時間已造成9死1038人受傷，48人失聯。靠近震央的花蓮災情最嚴重，太魯閣國家公園有三名遊客被落石砸死，有人駕車經過蘇花公路遇難，有人死在傾倒大樓內，全台明顯感受到搖晃，民眾直呼「晃動程度比九二一大地震 還嚴重」。

25年最大震 至少60次強震

這起在九二一地震後、 25年以來規模最大地震，發生在3日上午7時58分，震央在花蓮縣政府南南東方25公里處的台灣東部海域，地震深度15.5公里，花蓮最大震度六強，宜蘭、苗栗、新北、彰化、台中、台北、桃園、南投、新竹均達五級，氣象署表示是菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊底下所造成，餘震已超過320次，至少60次仍是強震。

地震威力 相當32顆原子彈

專家表示，403大地震的威力相當於32顆原子彈。

花蓮市軒轅路九層樓的天王星大樓地震後嚴重傾斜，一度有多名住戶受困。（記者王思慧／攝影） 搜救人員在花蓮倒塌的房子裡搜尋受困民眾。（路透） 救難人員3日晚拉出最後一名受困的康姓女教師，但已不幸罹難。（記者林澔一／攝影）

花蓮重災 兩大樓嚴重傾斜

花蓮市災害嚴重，有兩棟樓嚴重傾斜，其中，五層樓公寓的一樓是早餐店，十多名用餐顧客感受到房子及路面晃動後立刻逃走，許多住戶則在主震過後從窗戶攀爬下樓逃生；知名東大門夜市附近的九層樓天王星大樓傾斜超過40度，住戶受困在三、四、八、九樓，消防員搭雲梯車靠近大樓後以破壞器材切割鐵窗，救出22名住戶，但住在七樓的花蓮高農康姓女教師不幸罹難。

中橫、蘇花 落石釀八死

中橫公路及蘇花公路路廊落石嚴重，造成四人死亡，包括在中橫公路執行刷坡工程的余姓女子（44歲）及駕駛吉普車經過的張姓男子（54歲）；另一名張姓男子（31歲）將車停在蘇花公路大清水遊憩區，吳姓男子（46歲）駕駛聯結車經蘇花和平段，人車被落石砸中死亡。

此外，李姓男子（66歲）在欣欣水泥和仁礦區工作，遭落石砸中死亡；何姓女子（65歲）、蘇姓女子（64歲）、陳姓女子（64歲）在太魯閣園區得卡倫步道遭遇落石，二人當場死亡，一人送醫不治。

「逆斷層型」強震奪9命 製表／生活中心、地方中心、司法社會中心

新北環狀線 軌道位移停駛

北部的台北和新北市也傳出災情。新北捷運環狀線板新站至中原站間的軌道因地震位移，全線緊急停駛；新店區安泰路頂好社區八戶房舍下陷，緊急撤離13人，但因震斷水管導致社區500戶停水；土城區一棟八層樓華廈鋼筋外露、結構扭曲，新北市長侯友宜下令疏散53名住戶。

台北市60年歷史的南機場公寓也受損嚴重，有住家門框變形、樓梯斷裂、磚塊剝落。市長蔣萬安說，三大技師公會派員檢查發現20處梁柱有安全疑慮，貼「紅單」預防性疏散50戶，72人安置在旅館。

蘇花公路橋斷 蘇花公路15公8里處的大清水隧道，前方20公尺長的橋梁斷裂，連橋基都不見，造成蘇花路廊中斷無法通行，搶修約需三至四天。（圖／民眾提供）

蘇花公路橋斷 花東成孤島

地震也造成蘇花路廊多處落石坍方，台鐵 宜蘭到鳳林間因軌道挫屈而停駛，由於開始放清明連假，鐵公路不通，嚴重衝擊東部疏運。台灣交通部長王國材直言，因大清水隧道北口的下清水橋斷裂，使花東成「孤島」，搶修時程不樂觀，預計花東一段時間都需靠海空運接駁。台鐵也搶修當中。