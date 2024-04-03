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拜習通話／「不求突破、只求穩定」已成美中默契

華盛頓記者 張文馨
拜習二人通電話。圖為拜登（右）、習近平去年11月會面。（路透）
拜習二人通電話。圖為拜登（右）、習近平去年11月會面。（路透）

拜登習近平再通話的內容，凸顯「不求突破、只求穩定」，已成美中默契。今年是美國大選年，拜登政府一方面要拿出「穩定對中關係」的政績，一方面要慎防落人口實，給川普陣營送上「親中賣美」的子彈。

拜習多次對話，美國官員鮮少事前簡報，原因可能是美中歧見太深，無法預判會談成果；這次是白宮臨時宣布要背景簡報，預告拜習通話，距離兩人談話，至少還有12小時。

從結果來看，可窺見雙方會談氣氛應該不錯，對比白宮和中國外交部發布的事後聲明：中方要求美國落實不支持台獨，和過去新聞稿相比，並沒有繼續在台灣議題上大作文章，反而強調舊金山峰會和展望美中關係的和緩基調。

白宮資深官員在簡報主動提及，台灣總統就職典禮之前，拜登要強調一中政策和台海和平穩定；到了白宮聲明，台海和南海局勢只並列一筆帶過，「交代一下就好」意味鮮明。

從這些細微處都可以發現，華府和北京都在穩定細膩操作這項議題，不求突破；但也不能過度保守，至少在拜習峰會的基礎上，做出成績來。畢竟雙方歧見猶在，但都不想刻意激化矛盾。

拜登面臨選舉壓力和巨大的執政包袱，要突破很困難，美商代表日前才在北京拜見習近平，期望投資環境穩定的壓力，自然也落到拜登頭上。

拜登透過聲明說，「美國會在不會過分限制貿易與投資的狀態下，持續採取必要手段，防止美國先進的科技被用於破壞美國國家安全」，回應了商界的期待。

只要北京不再囉唆，拜登就能守住既定立場，也能拿來做為外交政績；畢竟，從烏克蘭到中東，從朝鮮半島到南海，衝突爭議都沒能獲得有效解決或遏止，對拜登如芒刺在背，更別提內政問題不斷，早已腹背受敵。

習近平不比拜登輕鬆，接連撤換外交和國防部長兩位親信的後座力，恐怕還在中共內部發酵，加上中國經濟沉痾，他也需要拜登扮演穩定的利害關係人。

在現階段，穩定美中關係成為拜習默契，這場通話看起來缺乏新意，最佳利益應該就是維持雙邊溝通，避免誤判。

拜登 白宮 習近平

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