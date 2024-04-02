我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

谷歌允銷毀私密瀏覽紀錄 集體訴訟和解

記者張聲肇／綜合報導
谷歌因為瀏灠器仍然有侵犯用戶個人隱私之疑，1日與集體興訟的用戶達成和解協議。(路透)
谷歌因為瀏灠器仍然有侵犯用戶個人隱私之疑，1日與集體興訟的用戶達成和解協議。(路透)

谷歌聲稱使用它的Chrome瀏覽器「私密瀏覽」(Incognito)不會留下瀏覽紀錄，但仍蒐集了使用者的瀏覽歷史；谷歌1日和興訟者達成集體訴訟和解協議，同意銷毀大量用戶不明就裡留下的瀏覽紀錄；協議中雖不包含賠償客戶，但允許客戶個人興訟以便和解2020年用戶提出的集體訴訟。

谷歌挨告的主要原因是，它向用戶說明其瀏覽器行銷策略與隱私權保護條件時，沒有讓用戶充分了解它要收集的資料是什麼，因此，許多用戶不知道他們瀏覽過的每一網頁及其內容，都進了谷歌的資料庫。

谷歌1日在舊金山聯邦法院提出和解協議的詳細內容，明確表示它將採取哪些步驟，針對「私密瀏覽」問題，改變目前的做法，例如，訴狀所列的數十億筆它「不當收集」的資料將予銷毀，今後對「私密瀏覽」網頁會收集那些資料，也將更明確事先言明，且讓用戶在勾選同意書前，得以「不准」第三方cookies(魔餅)追蹤其網頁瀏覽活動。

這個協議不包括對個別用戶的賠償，不過保留個別用戶追訴的法律空間。原告律師已向加州法院提出50件求償官司。

代表消費者提訴的律師波義茲(David Boies)說，本協議規定，谷歌要把它不當收集到的「史無前例大規模、大數量」資料刪除掉，並「做出補救」，要科技巨擘誠實、負責，這是「歷史性的一大步。」

谷歌母公司字母公司的股票1日早盤上漲了2.8%。

本協議迫使谷歌回溯刪除多年來累積的寶貴的用戶資料，屆時谷歌的資料庫會突然少了一大塊，這家科技大咖歷來被告很少「敗」得那麼慘。Chrome瀏覽器是谷歌搜尋引擎的利器，也是它極為賺錢的廣告生意的基礎。

谷歌另外遭法務部提告，緣由是「獨霸搜尋與廣告科技市場。」此外，去年12月，有關它手機應用軟體的反托辣斯官司，法院裁定它敗訴，它準備上訴。

不當收集「私密瀏覽」資料的官司，谷歌不和解的話，2月本來就要開審判庭。和解協議待加州北區聯邦法院法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)最後批准後實施。

訴狀替2016年6月以後數百萬使用「私密瀏覽」網頁的客戶控告谷歌違法聯邦竊聽法和加州隱私法，原擬每人求償5000元。

谷歌 加州 舊金山

上一則

以襲大馬士革釀8死 聖城部隊指揮官喪生 中東雪上加霜

下一則

「真實」社媒去年虧損5800萬 川普交出詐欺案1.75億保金

延伸閱讀

谷歌20年前愚人節 被喊騙子

谷歌20年前愚人節 被喊騙子
紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字

紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字
加州罕見積雪多 夏季有望免限水

加州罕見積雪多 夏季有望免限水
政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

2024-03-25 02:26
謝爾頓教屋主反守為攻，利用合法取得的租約逼退租霸，並要限時將家具搬走。(YouTube截圖)

租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

2024-03-26 02:24

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年