谷歌允銷毀私密瀏覽紀錄 集體訴訟和解

谷歌因為瀏灠器仍然有侵犯用戶個人隱私之疑，1日與集體興訟的用戶達成和解協議。(路透)

谷歌 聲稱使用它的Chrome瀏覽器「私密瀏覽」(Incognito)不會留下瀏覽紀錄，但仍蒐集了使用者的瀏覽歷史；谷歌1日和興訟者達成集體訴訟和解協議，同意銷毀大量用戶不明就裡留下的瀏覽紀錄；協議中雖不包含賠償客戶，但允許客戶個人興訟以便和解2020年用戶提出的集體訴訟。

谷歌挨告的主要原因是，它向用戶說明其瀏覽器行銷策略與隱私權保護條件時，沒有讓用戶充分了解它要收集的資料是什麼，因此，許多用戶不知道他們瀏覽過的每一網頁及其內容，都進了谷歌的資料庫。

谷歌1日在舊金山 聯邦法院提出和解協議的詳細內容，明確表示它將採取哪些步驟，針對「私密瀏覽」問題，改變目前的做法，例如，訴狀所列的數十億筆它「不當收集」的資料將予銷毀，今後對「私密瀏覽」網頁會收集那些資料，也將更明確事先言明，且讓用戶在勾選同意書前，得以「不准」第三方cookies(魔餅)追蹤其網頁瀏覽活動。

這個協議不包括對個別用戶的賠償，不過保留個別用戶追訴的法律空間。原告律師已向加州 法院提出50件求償官司。

代表消費者提訴的律師波義茲(David Boies)說，本協議規定，谷歌要把它不當收集到的「史無前例大規模、大數量」資料刪除掉，並「做出補救」，要科技巨擘誠實、負責，這是「歷史性的一大步。」

谷歌母公司字母公司的股票1日早盤上漲了2.8%。

本協議迫使谷歌回溯刪除多年來累積的寶貴的用戶資料，屆時谷歌的資料庫會突然少了一大塊，這家科技大咖歷來被告很少「敗」得那麼慘。Chrome瀏覽器是谷歌搜尋引擎的利器，也是它極為賺錢的廣告生意的基礎。

谷歌另外遭法務部提告，緣由是「獨霸搜尋與廣告科技市場。」此外，去年12月，有關它手機應用軟體的反托辣斯官司，法院裁定它敗訴，它準備上訴。

不當收集「私密瀏覽」資料的官司，谷歌不和解的話，2月本來就要開審判庭。和解協議待加州北區聯邦法院法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)最後批准後實施。

訴狀替2016年6月以後數百萬使用「私密瀏覽」網頁的客戶控告谷歌違法聯邦竊聽法和加州隱私法，原擬每人求償5000元。