走線翻船 中國7女1男無證移民命喪墨西哥海灘

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

自南美、中美洲偷渡前來美國的中國「走線客」發生悲劇，墨西哥 檢方周末證實，上周五(3月29日)在墨國南部瓦哈卡州(Oaxaca)海灘發現的7女1男共8具亞裔移民遺體，均為來自中國的無證移民。

墨國oaxaca.quadratin網站及多方訊息報導，除八名中國無證移民罹難外，另有一名據信為無證移民的男子獲救。至於駕船的墨西哥船員下落，目前還不清楚。

據墨西哥瓦哈卡州檢察官辦公室(FGEO)通報，搭載這八名中國無證移民的船隻，28日從墨西哥靠近瓜地馬拉邊界、隸屬恰帕斯州(Chiapas)的塔帕楚拉(Tapachula)出發，駕船者為一名墨西哥人，中途因不明原因發生船難。

1名中國無證客獲救 8人落水遇難

通報指， 「根據倖存者(一名來自中國的男性)陳述，受害者乘坐一艘由一名來自墨西哥的男子駕駛的船， 於3月28日(周四)離開恰帕斯州塔帕丘拉」， 報導稱根據FGEO發出的聲明中說。 「突然，船翻了，他們被困在海裡，8名遇難者死亡，只有一名移民倖存，這起事故發生在3月29日。」

事故地區 無證客常見行船路線

聲明指出，移民屍體出現在瓦哈卡州的聖法蘭西斯科德瑪鎮(San Francisco del Mar)的維森特海灘(Playa Vicente)，該地區屬舊金山德爾馬(San Francisco del Mar)，遇害者身分尚未得到正式確認，因此瓦哈卡檢察官辦公室除與中國駐墨西哥大使館建立聯繫外，還與不同聯邦機構進行跨機構工作。

根據報導，事故船隻的行船路線，是無證移民偷渡前往美國途中，經常使用的路線。

多年以來，每年有成千上萬的非法移民，試圖從墨西哥邊境非法入境美國。(路透)

多年以來，每年有成千上萬的非法移民 ，試圖從墨西哥邊境非法入境美國，其中許多人來自拉丁美洲。但近年來，同一條路線的偷渡客 裡面，卻多出了不少中國人。

近二至三年來，越來越多的中國人為了擺脫失業等經濟困境，或是擺脫被當局打壓、疫情封控等社會及政治困境，輾轉透過東南亞前往南美洲的厄瓜多等國，再冒險穿越異常險阻的拉丁美洲叢林或海洋，經中美洲、墨西哥偷渡進入美國，被稱為「走線」。

美國之音(VOA)先前報導，根據聯邦官方統計，2023年全年從邊境截獲的非法入境中國公民，超過5.2萬人；其中，10至12月就超過2.3萬人；而在較早年份，這一數字每年僅有約1500人。

根據官方統計，去年在穿越墨西哥時被捕的移民除中國以外，還有印度、烏茲別克以及其他並非美洲國家的公民。

不斷增加的移民數量使墨西哥移民設施和庇護所不堪重負，而隨著無證移民成為美國總統競選的焦點，墨西哥政府也面臨來自美國愈來愈大的壓力，要求協助打擊移民潮。