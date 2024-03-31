「跨性別日」巧遇復活節 拜登遭保守派圍攻

今年白宮降低復活節的宗教意義，激怒全美基督徒。圖為去年拜登夫婦在白宮主持復活節滾蛋活動。(路透)

拜登 政府宣布3月31日為「跨性別 現身日」，恰好與今年復活節 同一日，在社群媒體上引發保守派的怒火。

國際跨性別現身日於2009年3月31日設立，十多年來皆於3月31日慶祝，這一天的意義除了宣揚跨性別，也旨在讓大眾更瞭解跨性別人士持續面臨的歧視。

復活節為每年春分月圓之後的第一個星期日，通常在每年的3月22日至4月25日之間。

29日白宮發布公告，宣布2024年3月31日為跨性別現身日，這一公告只是例行公事，因為跨性別現身日的日期已經確定，也是拜登政府慶祝節日的一種方式。

拜登在聲明中表示：「今日，我們向所有跨性別美國人傳遞一個訊息：你們是被愛著的。你們被傾聽、被理解，你們屬於我們。你們是美國的一分子，我和我的整個政府都支持你們。」

川普陣營：令人震驚且冒犯

前總統川普的發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，拜登正式宣布復活節日為跨性別現身日的舉動「令人震驚且冒犯」，稱拜登的聲明是其政府「多年來攻擊基督教信仰」的其中一個例子。

她補充：「我們呼籲拜登失敗的競選團隊及白宮發布道歉聲明，向美國各地數以百萬計的天主教徒及基督教徒道歉，他們相信明天只有一件事要慶祝，即耶穌基督的復活。」

獨立記者反擊川普：偽裝為基督教散播偏見

獨立記者魯帕爾(Aaron Rupar)在X平台發文反擊川普的聲明，「偽裝為基督教散播偏見和攻擊被邊緣化的群體是某種扭曲的行為。」

川普兒子小唐納(Donald Trump Jr.)在X平台發文批評：「這是左派的新宗教，他們希望大家崇拜跨性別，而非上帝。必須阻止他們。」

國會眾院議長強生發文抨擊：「拜登政府背叛了復活節的核心宗旨，也就是耶穌基督的復活。禁止神聖的真理和傳統，同時宣布復活節為跨性別日，這令人震驚且可惡。美國人民正關注這件事。」

保守派青年組織「美國轉折點」(Turning Point USA)創辦人暨執行長柯克(Charlie Kirk)也回應拜登的聲明，在X平台稱：「拜登剛剛宣布復活節為跨性別現身日。沒錯，他真的這麼做了，如果你被冒犯了，那就是重點。」