維護健康 教宗最後一刻缺席「受難日」遊行

教宗方濟各30日主持復活節守夜活動，但因健康原因未參加耶穌受難日遊行。(路透)

羅馬天主教教宗方濟各 在復活節 前夕，於周六晚間主持了傳統的的復活節守夜儀式。在星期五，教宗在最後一刻取消參加在羅馬競技場舉行的「耶穌受難日」(Good Friday)遊行活動，梵蒂岡稱此舉是為了在復活節周的更多活動前「維護他的健康」。

方濟各(Pope Francis)周六晚間坐在輪椅上進入昏暗、寂靜的聖伯多祿大教堂，坐在椅子上，進行了開場祈禱，聽起來有些急促和上氣不接下氣。儀式進行約兩小時，休息數小時，他會在復活節當天出席兩項重大活動。

路透報導，方濟各31日早上將主持復活節彌撒，和一年兩度的「致全城與全球」(Urbi et Orbi)文告與祈福。

高齡87歲的方濟各突然缺席耶穌受難日遊行，可能會再次引發人們對於他體能走下坡的疑慮。他因膝蓋疾患，必須拄拐杖或輪椅行動，亦反覆患上支氣管炎和流感。

復活節是基督徒紀念他們相信耶穌從死裡復活的日子，也是教會一年中最重要且最歡愉的日子。

梵蒂岡在「恭拜苦路禮儀」(Via Crucis)即將開始的前一刻宣布方濟各將缺席，並透過聲明解釋他將在位於梵蒂岡的寓所遠端參與儀式。

方濟各去年因支氣管炎住院四天復原後，同樣缺席了恭拜苦路禮儀。他過去數周難於公開發表演說，也取消部分會議，但本周看起來健康好轉。

梵蒂岡消息人士表示，方濟各目前的健康「沒有什麼特別顧慮」。

這名消息人士指出，方濟各缺席耶穌受難日遊行不過是「預防措施」，且他稍早看起來「狀態很好」。

不過，這項決定恐怕會讓人們更加懷疑年邁的方濟各治理全球天主教會的能力。