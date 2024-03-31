笑他破產、失敗者…拜登新戰略：激怒川普

前總統川普(左圖)、拜登總統(右圖)。(路透)

拜登 總統最近幾周無論是在私人或公共場合，都猛烈攻擊大選對手川普 ，時而尖銳時而諷刺，且著力點愈來愈有人身攻擊的傾向，從川普的財務困境甚至到體重皆逃不過批評；知情人士透露，這並非競選團隊的獻策，而是拜登本人推動的策略：激怒川普。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，本月稍早拜登直接談到川普的法律困境和財務問題，並表示川普是「一個被債務壓垮的失敗者」；上周在休士頓募款活動上向捐款人開玩笑：「我必須說，『對不起，唐納，我幫不了你。』」拜登競選團隊甚至叫川普「破產 的唐」。

拜登28日晚上在紐約市舉行的一場籌款活動上被問到2024年大選最大的風險是什麼，他的回答廣泛批評川普立場，結論則是「他所做的所有事情都太過時了…有點老且不合時宜。」

拜登現在經常稱川普為「失敗者」(loser)，強調川普在私人籌款活動和競選現場辦公室開幕式的鏡頭演講都讓他輸掉2020年大選；私下與高階幕僚的小型會議上，拜登會開一些關於川普的玩笑，然後將這些玩笑發布到各種社群媒體平台上。拜登助手和顧問預計隨著大選逼近，未來幾個月總統的砲火將持續猛烈。

多位熟悉這項做法的助理和顧問稱，這項策略主要是由拜登本人發動的；「這就是拜登，我們只是追隨他的領導…拜登身上有些事情比任何人都更能激怒川普，我認為拜登了解這一點。」

拜登團隊認為這類批評和笑話應能引起選民共鳴，原因有二：因為這根植於拜登的核心，且這些言論有一定的真實性。一位顧問表示，要顯現與川普截然不同的性格差異，拜登自己便是主要推手。

被要求回應拜登言論時，川普競選團隊發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)轉而批評拜登與前總統歐巴馬、柯林頓28日籌款時，川普選擇參加殉職紐約警察迪勒(Jonathan Diller)的守靈活動。