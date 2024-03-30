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俄羅斯避制裁 砲彈關鍵成分硝化纖維素從中美德台進口

編譯潘勛／綜合29日電
發動入侵烏克蘭戰爭的俄羅斯被指規避制裁，從多國成倍增加進口炸藥成分硝化纖維素，以便製造武器。圖為俄國防長蕭依古(前中)今年3月21日視察一家兵工廠。(歐新社)
發動入侵烏克蘭戰爭的俄羅斯被指規避制裁，從多國成倍增加進口炸藥成分硝化纖維素，以便製造武器。圖為俄國防長蕭依古(前中)今年3月21日視察一家兵工廠。(歐新社)

貿易數據顯示，發動入侵烏克蘭戰爭已逾兩年的俄羅斯，進口硝化纖維素這種生產砲彈關鍵成分的數額倍增，其管道除中國外，還從土耳其向美國、德國和台灣等公司購得；儘管國際施加禁運，欲扼殺俄國的戰時產能，卻無法切斷俄羅斯獲得彈藥的管道。

華爾街日報(WSJ)29日報導，硝化纖維素這種極易燃棉花產品，對生產彈藥火藥及火箭推進燃料至關重要，而俄國進口的數量，在俄烏戰爭開打的2022年大增70%，而且到2023年年中已增加到約3039噸，相比2021年，增加近一倍。

全球國防公司絞盡腦汁欲購買硝化纖維素，目前該產品缺貨，價格攀升，生產遇到瓶頸。因為硝化纖維素主要用來生產彈藥，受到國際貿易管制，全球只有少數幾個國家生產。

美方官員及專家指出，俄國幾乎未生產硝化纖維素，所以俄國有能力向海外買到，這對俄方侵略烏克蘭至關重要。

硝化纖維素也用於生產民用產品如墨水、漆料、亮光漆等相關產品；但專家相信，俄國進口量大增旨在供軍事使用，畢竟俄國經濟已經改為戰時生產。

自美國、歐盟實施的制裁措施，禁止把硝化纖維素出口給俄軍以來，中國增加供應這種物質給俄國。但貿易數據指出，美、德、台灣廠商也名列生產化硝維素且運往俄國的名單。

貿易數據顯示，自俄國總統普亭下令全面入侵烏克蘭以來，一家土耳其小型公司「Noy Ic Ve Dis Ticaret」便負責替俄國進口近半數的硝化纖維素。

俄國進口商「分析行銷化學集團」(Analytical Marketing Chemical Group)過去兩年由台灣收到將近70萬元的硝化纖維素。據該集團官網，它是俄國喀山國營火藥工廠(Kazan State Gunpowder Plant)的合作夥伴；喀山火藥廠生產一系列武器。

台灣「台硝股份有限公司」去年便生產逾500噸該化學物質，由土國公司運往俄國。但台硝表示，公司生產的硝化纖維素含硝量不到武器等級，且台灣當局3月更早便核實指出該公司合乎法規。

德國西部低地「Hagedorn-NC」公司生產硝化纖維素有100多年歷史，也生產約500噸硝化纖維素，兩年間由該土國公司運往俄。

俄國 烏克蘭 德國

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