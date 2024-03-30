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「做別人不想做的工」西語裔移工：我們不是想入侵這國家

編譯盧炯燊／綜合29日電
在基伊大橋罹難的六名工人都是西語裔的移民，他們都是「在做別人不願意做的工作」，引起社會關注。圖為同事為他們追悼。（歐新社）
在基伊大橋罹難的六名工人都是西語裔的移民，他們都是「在做別人不願意做的工作」，引起社會關注。圖為同事為他們追悼。（歐新社）

巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key bridge)遭貨櫃輪撞塌事件中，墜河死亡的修路工人都是來自中南美洲的移民，他們原是來美國尋求更好生活，然而最後死在巴爾的摩港冰冷的水中，事件引起西語裔社區的極大震撼，也讓外界反思為何喪生者會都是移民工人？

非營利組織巴爾的摩拉丁裔委員會(Comité Latino de Baltimore)主席伊斯拉斯(Lucia Islas)指出，「拉丁裔做了其他人不想或不願做的工作。我們這樣做是因為來這裡是為了更好的生活，不是要入侵這個國家」。

路透報導，儘管拉丁裔只占巴爾的摩人口不到10%，但也正是因為「做了其他人不想或不願做的工作」，死者都是西語裔就不令人感到訝異。

社區領袖表示，許多拉丁裔從事低薪且福利很少的工作，是因為當無法獲得與公民同等的工資時，唯一的選擇就是做別人不願做的工作。這次的斷橋事件中，兩名死者及四名肯定罹難的失蹤者，就是在半夜在大橋橋面填補道路坑洞；他們分別來自墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多。

根據聯邦勞工統計局的數據，拉丁裔工人比其他種族和族裔群體更有可能死於工業意外，其中建築業是一個最致命的行業。

政府和產業數據顯示，在高風險行業裡，拉丁裔所占比例極高，例如建築工人占51%，屠宰場工人占34%，園林綠化工人占61%。

基伊大橋上的工人都是受雇於巴爾的摩建築公司 Brawner Builders Inc.，這家公司在馬州有大量工程的公司高層對塌橋事件導致六名工人罹難，除表示震驚外，其他一概拒絕評論。

這場災難正值美國即將舉行總統選舉，移民問題再次成為選民最關心的問題。共和黨準候選人川普在競選中，對移民使用種族主義言論，稱他們不是人，聲言若勝選，將大幅加強驅逐出境的力度；而爭取連任的拜登，為了選票也顯然在移民問題上有所倒退。

社區領袖批評，「許多人不重視拉丁裔社區，將我們視為動物，或認為我們靠政府福利生活，但事實並非如此，我們也納稅」。

移民 福利 拜登

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