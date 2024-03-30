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AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

編譯廖振堯／綜合29日電
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

美國邊境及非法移民問題近年已成為選民最關注的議題之一，但兩黨的政治攻防使得民眾對移民的觀感漸漸轉惡，即使是合法移民亦同；美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)29日公布的民調便發現，民眾與幾年前相比更擔心合法移民犯罪；認為移民貢獻國家經濟成長及美國文化底蘊的比率也在下降。

該民調指出，約四成民眾表示合法移民為美國企業帶來的技術、專業知識是重大益處；38%亦認為合法移民豐富了美國文化和價值觀。然而這兩個比率皆較2017年時的近60%及50%下降。民主黨選民較傾向認為移民帶來好處，儘管比率也從2017年的超過七成下降到約50%。

與此同時，民眾認為合法移民到美國後有重大犯罪風險的比率從2017年的19%上升到32%；共和黨選民更有可能視移民為重要治安問題，比率達41%，高於2017年的20%。

71%共和黨選民認為非法移民入境後有犯罪風險，但許多研究發現移民暴力犯罪的比率較本土出生的公民更低。更有高達80%的共和黨選民認為非法移民將帶給公共服務項目額外負擔；六成擔心他們會搶走國內就業機會、削弱美國身分認同、非法投票。德州共和黨選民皮爾斯(Amber Pierce)便相信許多移民從美國公民搶走醫保資源，還可以免費搭車，皆不公平。

多元文化方面，83%民主黨選民認為美國人口多元化能加強實力，而共和黨選民或獨立選民僅43%同意此看法。

而被問到如何解決美墨邊境問題，兩黨選民最普遍接受的兩個選項為僱用更多邊境巡邏人員、僱用更多的移民法官和法院人員。約一半的民眾支持減少批准移民庇護數量，但支持的共和黨選民多於民主黨選民。四個選項中最不受歡迎、最兩極化的就是川普的邊境圍牆政策，只有四成民眾贊成，其中高達77%為共和黨選民、12%為民主黨選民。

新澤西州獨立選民桑德斯(Bob Saunders)便不贊成拜登的邊境政策，但強調他不是反移民，是反非法移民。

非法移民 共和黨 民主黨

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