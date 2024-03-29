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解決退休制度危機 貝萊德CEO：延長工作年限 延後退休

編譯俞仲慈／綜合28日電
投資管理公司貝萊德執行長芬克表示，隨著人類壽命延長與人口老化，應延後退休。（路透）
投資管理公司貝萊德執行長芬克表示，隨著人類壽命延長與人口老化，應延後退休。（路透）

投資管理公司貝萊德(Black Rock)執行長芬克(Larry Fink)致函年度股東大會信件中表示，隨著人類壽命延長與人口老化，美國退休制度出現危機，提出的解決之道就是延長工作年限、延後退休。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，芬克針對各國人口老化引發的退休危機表示：「任何人的工作年限都不應該超過原本計畫，但我真心認為，視為正當的65歲退休年齡竟然起源於鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)時代，實在有點瘋狂。」

國會共和黨人也主張提高退休金領取年齡，建議隨著壽命延長，工作年限也應該延長。

不過根據樂齡會(AARP)2022年調查發現，多數年逾50歲的勞工在職場面臨年齡歧視問題；健康欠佳或突然失業也讓中高齡人士被迫提前退休，美國中位退休年齡為62歲，低於「傳統」退休年齡65歲。

位於紐約的新社會科學研究院 (The New School for Social Research，簡稱新學院)教授兼退休專家吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)接受CBS訪問時表示，即使勞工延長工作年限也未必能達到預期效果，她說：「經過40年自願或自助退休金制度的實驗，半數勞工仍缺乏簡單的退休儲蓄辦法。」並反問：「為何在富裕國家，65歲不是多數勞工退休的最佳歲數？」強調：「延長工作年限並不能讓我們擺脫困境，無論如何，絕大多數人都無法如願在想退休的時候退休。」

值得注意的是，芬克身為全球最大資產管理公司負責人，管理逾10兆元資產，包括許多退休帳戶，隨著退休資產增加，貝萊德也成為既得利益者。

波士頓大學(Boston University)經濟學教授寇特里克夫(Laurence Kotlikoff)認為芬克的建議別有用心：「他將焦點轉向貝萊德，許多華爾街改革人士都希望透過某種方式將資產私有化，然後從中獲利。」

芬克信中以澳洲實施的退休制度，要求雇主將勞工部份薪資存入退休基金的做法為例，讚揚澳洲人口全球54名，但退休制度高居第四；他說：「作為一個國家，我們應該盡全力加速勞工退休投資的自動化。」

65歲是退休享樂的最佳年齡嗎？投資管理公司貝萊德執行長芬克表示，隨著人類壽命延長...
65歲是退休享樂的最佳年齡嗎？投資管理公司貝萊德執行長芬克表示，隨著人類壽命延長與人口老化，應延後退休。（圖／123RF）

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