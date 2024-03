解決退休制度危機 貝萊德CEO：延長工作年限 延後退休

投資管理公司貝萊德執行長芬克表示,隨著人類壽命延長與人口老化,應延後退休。(路透)

投資管理公司貝萊德(Black Rock)執行長芬克(Larry Fink)致函年度股東大會信件中表示,隨著人類壽命延長與人口老化,美國退休制度出現危機,提出的解決之道就是延長工作年限、延後退休。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,芬克針對各國人口老化引發的退休危機表示:「任何人的工作年限都不應該超過原本計畫,但我真心認為,視為正當的65歲退休年齡竟然起源於鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)時代,實在有點瘋狂。」

國會共和黨人也主張提高退休金 領取年齡,建議隨著壽命延長,工作年限也應該延長。

不過根據樂齡會(AARP)2022年調查發現,多數年逾50歲的勞工在職場面臨年齡歧視問題;健康欠佳或突然失業也讓中高齡人士被迫提前退休,美國中位退休年齡為62歲,低於「傳統」退休年齡65歲。

位於紐約的新社會科學研究院 (The New School for Social Research,簡稱新學院)教授兼退休專家吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)接受CBS訪問時表示,即使勞工延長工作年限也未必能達到預期效果,她說:「經過40年自願或自助退休金制度的實驗,半數勞工仍缺乏簡單的退休儲蓄辦法。」並反問:「為何在富裕國家,65歲不是多數勞工退休的最佳歲數?」強調:「延長工作年限並不能讓我們擺脫困境,無論如何,絕大多數人都無法如願在想退休的時候退休。」

值得注意的是,芬克身為全球最大資產管理公司負責人,管理逾10兆元資產,包括許多退休帳戶,隨著退休資產增加,貝萊德也成為既得利益者。

波士頓大學(Boston University)經濟學教授寇特里克夫(Laurence Kotlikoff)認為芬克的建議別有用心:「他將焦點轉向貝萊德,許多華爾街改革人士都希望透過某種方式將資產私有化,然後從中獲利。」