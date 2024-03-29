10%亞裔在美窮困度日 母國與出生地影響大

丕優研究中心(Pew Research Center)27日公布的報告指出，美國亞裔 居民中約10%生活貧困，約一成生活在貧窮線或貧窮線之下；而母國差異性影響很大，如6%印度裔美國人日子不好過，19%緬甸 裔美國人生活窮困。

分析指出，生活在貧窮線以下的亞裔，有26%住在三大城，分別是紐約、洛杉磯和舊金山；此外，加州佛萊斯諾市(Fresno)、紐約州水牛城和賓州匹茲堡的亞裔貧窮率也很高。

這份報告勾勒出亞裔美國人的生活情況和經濟困境，除分析人口普查與相關調查的數據，另廣泛調查18個重點團體(focus group)，擴及講12種語言的144人。

丕優報告指出，除了母國差異，亞裔美國人面臨的經濟挑戰與年齡，是否在美出生，或在母國出生後才移民 來美都是影響因素。

丕優報告作者魯伊斯(Neil G. Ruiz)表示，「生活在貧困環境的亞裔美國人有共同經歷，如財務拮据，卻因為是亞洲人而被認為不需要幫助，以及財務安定對實現美國夢的重要性等。」

一名40出頭歲的尼泊爾移民自述就讀大學期間承受壓力和不確定性，雖然他領有獎學金，但還是要付學費、繳房租並購買食物；年約35歲的苗族男子則說，他曾猶豫要念大學還是直接工作養家。

研究指出，緬甸裔、苗族和蒙古裔美國人的貧窮率最高；丕優分析2022年的美國社區情況，結果發現約17%的苗族人和16%的蒙古裔美國人生活逼近貧困線或在該線以下。

南韓、馬來西亞、寮國、中國、越南、泰國、印尼、孟加拉、巴基斯坦和柬埔寨受訪者的貧窮率在10%至13%之間，尼泊爾、日本、斯里蘭卡和菲律賓裔美國人的貧窮率則在6%至9%之間。

儘管生活不好過，20%的亞裔受訪者表示，從未向親友或政府尋求繳納日常帳單、住房、糧食或工作方面的協助，但有61%的亞裔窮困成人會向親友求援。

魯伊斯表示，重點團體的部分受訪者表示，因為不諳英語而難以參與政府計畫，相關計畫缺乏其母語翻譯版本。