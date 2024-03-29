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波頓：川普態度難測 回鍋白宮恐修改美日安保條約

記者顏伶如／綜合報導
前國家安全顧問波頓。(路透)
前國家安全顧問波頓。(路透)

據日經亞洲報導，曾在前總統川普政府擔任白宮國家安全顧問的波頓(John Bolton)警告，川普若在11月的大選勝選，將退出北約，也可能提議修改美日安保條約，要求「日本也有義務捍衛美國」。波頓還說，他不知道若中共解放軍犯台，川普會如何因應，可能川普自己也不確定，波頓說他因此很擔心台海狀況。

波頓曾在2018年4月至2019年9月擔任川普的國安顧問。波頓近日接受日經亞洲訪問談到，美國與中國的貿易仍然是川普選戰首要議題之一，川普曾表示如果回鍋，將對中國進口商品課徵超過60%關稅。波頓認為，川普是在「唬人」，這種做法不太可能持續，「我認為他會做他認為最符合川普利益的事情，這與其說是關稅政策，不如說是『這會給川普帶來什麼樣的宣傳效果？』」

波頓還說，他不知道川普會如何因應中國入侵台灣，川普自己可能也不確定，「這種不確定性是一種弱點，一旦展現出來就會被中國拿來利用，所以我非常、非常擔心那裡可能發生的事」。

波頓還呼籲日本預作準備，川普可能要求更改美日安保條約，他稱川普「缺乏對美國聯盟作用的了解」，「他可能會說『我希望修改條約，讓日本也有義務捍衛美國』」。

波頓27日接受新聞周刊(Newsweek)電話專訪時則說，美墨邊境門戶大開讓恐怖分子有機會趁虛而入，將生化武器帶進美國，從美墨邊境入美的中國無證客人數大增，雖然許多人聲稱偷渡是為了追求更好的生計，但可能有中國間諜混在其中。

離開川普政府後，波頓經常批評川普。但波頓受訪時說，川普的邊境政策較為有效。

他表示，許多中國無證客聲稱偷渡入美是為了追求更好的生計，但可能有中國間諜混在其中。他指出，除了中國間諜之外，可能還有其他不同國家的間諜。

川普 波頓 間諜

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