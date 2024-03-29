美議員柏格曼 盼台強健海上戰略、抵制中國侵略

中華民國副總統賴清德(前右)28日上午在總統府接見美國聯邦眾院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼(前左)率跨黨派議員訪問團。(中央社)

聯邦眾院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼(Jack Bergman)率團訪台，28日分別拜會中華民國總統蔡英文 與副總統賴清德 。柏格曼表示，希望台灣強健海上戰略，雙方一起努力，抵制中國在此區域愈來愈具侵略性的行動；蔡英文則說，未來台灣會持續與美國一起努力，擴大全球民主陣營的合作。

柏格曼率領跨黨派議員訪台，蔡英文表示，除了安全領域的合作，近年來台灣和美國也積極推動經貿交流，她期待協助台美早日解決雙重課稅的問題，促進更緊密的雙向投資和產業合作。

柏格曼分別向蔡英文與賴清德表示，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，有堅實的安全合作及經濟連結。此次訪台是為了展現美國國會對台美夥伴關係的支持，未來也將繼續讓國會成員確信，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要。「這包括台灣強健的海上戰略，以及雙方如何一起努力實現共同目標，以抵制中國在此區域愈來愈具侵略性的行動」。

賴清德27日偕副總統當選人蕭美琴接見柏格曼，賴表示，他與蕭美琴將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。

美國商會27日晚舉行2024謝年飯，邀蔡英文、美國在台協會(AIT)台北辦事處處長孫曉雅 出席、蕭美琴等人出席。蔡總統致詞時說，她對賴清德有信心，可以讓台灣更民主和平和永續，繼續走在正確的道路上，延續台灣的成功故事。

孫曉雅說，AIT期待未來與總統當選人賴清德及台灣各政黨領袖合作，強化共同利益和價值，增進雙邊長期的非正式關係。