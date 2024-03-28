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矽谷科技領袖擬遊說國會 對中國AI領域施加更多限制

記者張文馨／華盛頓報導
矽谷的科技領袖們正遊說國會，敦促對中國的人工智慧(AI)領域施加更多限制。圖為去年7月在上海舉行的世界人工智慧大會。(路透)
矽谷的科技領袖們正遊說國會，敦促對中國的人工智慧(AI)領域施加更多限制。圖為去年7月在上海舉行的世界人工智慧大會。(路透)

紐約時報27日報導，美中科技冷戰持續加劇，美國大數據公司Palantir資深顧問赫爾伯格(Jacob Helberg)正組織科技業者擬與國會議員5月開會，遊說國會對中國的人工智慧領域施加更多限制，目前已知國會眾院議長強生(Mike Johnson)將出席。

眾院日前通過一項法案，要求美國TikTok在北京的母公司字節跳動退出TikTok的經營，北京也祭出中國政府電腦禁用超微(AMD)和英特爾(Intel)等美國晶片的報復措施。

紐時報導，來自矽谷的科技領袖們正就AI領域遊說國會；超過100位科技主管與投資人5月1日將到華府開會及參與閉門晚宴，敦促國會對中國的AI領域施加更多限制。

紐時報導指Palantir執行長卡普(Alex Karp)和創投公司紅杉資本(Sequoia Capital)管理合夥人柏塔(Roelof Botha)都將與會。

Palantir除了是數據分析和AI技術公司，更是美國政府重要的國防承包商，據傳曾參與協助美軍定位以狙殺恐怖組織首腦賓拉登的任務，富比世(Fobes)報導，日前宣布請辭聯邦眾議員的蓋拉格(Mike Gallagher)將加入Palantir。

紐時報導，這股來自矽谷的遊說力量，除力促國會限制中國在AI領域的進展外，也將盼鬆綁美商認為嚴苛的AI規範，擴大科技研發的支出，並鬆綁移民限制，替美國招攬更多跨國的AI人才。

紐時報導，強生等十多位國會議員都將與會，這場矽谷對國會的論壇將包含爐邊談話及眾院新AI任務小組主席奧伯諾爾特(Jay Obernolte)的專題演說，也會有私人晚宴。

紐時報導，這場活動之所以特別，在於矽谷長期就數據隱私、兒童網路安全保護甚至中國等議題，與國會公開對抗；而自從生成式AI技術興起，隨之而來的遊說也暴量湧現，去年就有超過450家企業、非營利組織、大學和貿易夥伴遊說這項議題。

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