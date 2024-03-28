習近平會美企、學界稱 中國改革開放不停止 中美應成對方發展助力

中國國家主席習近平(中)27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)

中國國家主席習近平 27日在北京人民大會堂會見美國工商界和戰略學術界代表，希望澄清當前外界對於中國經濟的一些疑慮。習近平說，中國的改革不會停頓，開放不會止步。他並稱，中國正在謀畫和實施一系列全面深化改革重大舉措，將為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。

據路透報導，此次會議約有20家公司受邀參加，會議持續約90分鐘。此次會議被認為是延續去年11月習近平訪問舊金山 時，和美國企業界人士舉行的晚宴，也是中美關係因貿易政策、台灣問題、南海主權爭議跌至多年來的最低點後，雙方逐漸恢復接觸的又一象徵。

據官方央視新聞報導，習近平向出席的美方人士強調，中國經濟是健康、可持續的。他強調，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。「中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心」。

習近平表示，這幾年，中美關係經歷了不少波折，但去年他與拜登總統在舊金山會晤，最大的共識就是中美關係應該穩下來、好起來。過去幾個月，中美在政治外交、經貿財金、執法禁毒、氣候變化、人文交流等各領域保持溝通，取得了進展。

習近平並提出，不管是經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域，中美應該成為對方發展的助力而非阻力。推動世界經濟復甦、解決國際和地區熱點問題，也都需要中美協調合作。美方應同中方相向而行，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

據報導，出席這場會見的美方人士包括：美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、高通公司總裁兼首席執行官安蒙、哈佛大學甘迺迪政府學院院長艾利森、美中貿易全國委員會會長艾倫等。

另，據中國外交部官網消息，中國副外長馬朝旭昨日「應約」與美國常務副國務卿 坎伯(Kurt Campbell)通電話，「雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見」。

這是坎伯出任副國務卿以來，首次與中方外交官員通話。國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，這是維持美中溝通管道暢通，並負責任管理雙邊競爭的一部分；美中副外長討論了一系列雙邊、區域乃至全球的重要議題，包含在存在歧見及可以合作的領域。

米勒表示，坎伯對馬朝旭強調了維持台灣海峽、南海和朝鮮半島和平穩定的重要性，也關切北京對俄羅斯國防工業的支持。