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AP民調：川普若回鍋白宮 民主黨人過半「憤怒恐懼」

編譯尤寶琪／綜合27日電
民調指出，十分之七的受訪民主黨人表示，當川普當選後「憤怒」或「恐懼」這些詞可以「非常好」或「非常好」地描述他們的情緒。(美聯社)
民調指出，十分之七的受訪民主黨人表示，當川普當選後「憤怒」或「恐懼」這些詞可以「非常好」或「非常好」地描述他們的情緒。(美聯社)

最新民調顯示，民眾對於拜登川普在11月登場的2024年總統大選中再戰，興趣缺缺，且相較總統拜登能在共和黨中激起的反應，共和黨推定提名人川普似乎更能在民主黨中激起更多憤怒與恐懼。

美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)27日公布的最新民調，民主黨對川普再度入主白宮的恐懼與憤怒，遠高於共和黨對拜登的連任。

不過，川普所引發的情緒很可能反對他有利，因為民調也發現，共和黨人對於川普獲勝的前景，比民主黨人對於拜登連任的預期，更加興奮。

民調指出，十分之七的受訪民主黨人表示，當川普當選後「憤怒」或「恐懼」這些詞可以「非常好」或「非常好」地描述他們的情緒；56%的受訪共和黨人表示對川普的勝利抱持同樣的看法；大約十分之六的受訪民主黨人表示，當想到川普再度獲勝時會感到憤怒恐懼；另外，超過約十分之四的共和黨人表示，對拜登連任感到既憤怒又害怕。

這民調結果在現任與前任總統間不尋常的競選活動中很顯著，兩人都面臨著自己黨內和獨立人士的質疑；要從在共和黨初選中支持海理(Nikki Haley)的人中，拉攏支持，對川普來說可能會是一大挑戰；而拜登則面臨左翼進步人士對他的失望，以及對他81歲高齡可能會影響他工作能力的擔憂。

在這場基礎選民投票率會是重要關鍵的競賽中，民眾對提名人的熱誠度是重要因素；但不喜歡的情緒能跟熱誠度一樣激起選民反應。

「如果有個有望當選的第三方候選人選項，我會投票給他們，」26 歲的民主黨人希利 (Austin Healey)表示；他說，自己對拜登褒貶不一的看法，似乎遠不如他對川普捲土重來「看起來顯然像是要試圖廢除民主」的擔憂，來得重要；這意味著他會投給拜登，儘管他對此選擇一點都不感到激情。

川普 拜登 共和黨

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