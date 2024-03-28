川普日付9萬元巨額官司費 燒光捐款…未來自掏腰包？

準共和黨總統提名人川普正面臨龐大律師費用，每天花費至少十萬元律師費，各方闗注他經費來源。圖為川普去年10月出席紐約高院詐欺案。(美聯社)

前總統川普 自離開白宮已花用1億元以上的律師費用，三年多以來為應付各類偵辦、起訴與即將開打的刑事官司，平均每天9萬多元，完全沒自掏腰包，但目前捐款幾乎掏空，川普得面臨選擇，是要用到自己的錢，還是再找方法付費。

紐約時報27日報導，自2020年11月4日選後當天，到2021年1月20日拜登 總統就職，川普由線上籌到驚人的2億5400萬元，他的募捐名義是「保衛選舉資金」。但那筆錢只花零頭在重計選票、其他挑戰選舉的官司，一些用在他第二次遭彈劾 時聘請律師；其他都存起來。

2021年其他時光，川普用這筆錢來周轉總統敗選後的政治運作，以及最後聘請大批律師組成團隊。當年底，川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會控有籌到的資金達1億500萬元。

2022年，拯救美國及「讓美國再度偉大」(MAGA)兩個政治行動委員會大量花錢在官司費用等相關開銷；眾院辧彈劾聽證，聯邦調查局8月搜索海湖莊園找機密文件，都讓川普法律開銷大增，那一年花了約2720萬元。隨著年底他準備宣布2024年再選總統，他面臨窘境，兩委員會無法直接把錢用在競選，於是「拯救美國」把6000萬元轉到另個挺川政治行動委員會「讓美國再度偉大公司」(MAGA Inc.)。

拯救美國2023年伊始擁有1830萬元，但川普的官司開銷剛要大增。2023年3月他在紐約州首度被起訴，接下來三件刑事官司尾隨而至。一開始川普把自己籌到的每一元撥一分錢給拯救美國，其他的用在2024年選戰，但隨著「拯救美國」沒錢付給律師，他增加到10分錢。

但還是不夠，到2023年6月，「拯救美國」剩不到400萬元，川普只好把幾個月前轉走的6000萬元轉回來，到2023年底轉入4200多萬元。