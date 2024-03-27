墮胎藥訴訟挑戰 大法官傾向續用 今夏裁決料牽動大選

大法官26日就是否應全面限制使用墮胎藥爭議，聽取正反口頭辯論。圖為華府最高法院外，聚集反對與支持墮胎權與墮胎藥的各方團體組織。(路透)

美國食品暨及藥物管理局(FDA)核准的墮胎 藥丸美服培酮(mifepristone)面臨訴訟挑戰，最高法院26日進入口頭辯論。長達90分鐘唇槍舌劍期間，大法官 之間逐漸形成共識：對墮胎藥丸提告並求限縮使用的反墮胎團體，似乎缺乏提告立場；美聯社分析，大法官可能傾向於繼續允許美服培酮維持目前的使用方式。

根據統計，2023年全美所有墮胎案例當中，使用美服培酮約占三分之二。

這起案件是最高法院2022年6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，第一個審理的墮胎相關訴訟。

分兩劑服用的美服培酮使用於妊娠十周以下，服藥後子宮收縮造成胚胎流產。婦女可以透過郵寄取得墮胎藥丸，不必親自前往診所向醫師領藥。

美聯社報導，最高法院如果決定以無權提告(no-standing)駁回訴訟，將能避開這起案件當中較敏感的政治議題。

大法官26日就是否應全面限制使用墮胎藥爭議，聽取正反口頭辯論。圖為FDA主辯律師潔茜卡．艾爾沃茲在庭外陳述拜登政府立場，反對限制墮胎藥。(路透)

代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)在庭上指出，大法官應該駁回此案，同時明確宣示反墮胎醫師與反墮胎組織「根本沒有任何提告立場」。

同意推翻「羅訴韋德案」的三名保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，26日在口頭辯論當中也都對於反墮胎團體對美服培酮興訟提出質疑。

保守派團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom，ADF)主辯律師艾琳‧霍利(Erin Hawley)發言時引述兩名醫師證詞，直指墮胎藥丸有害婦女健康。巴瑞特則說，醫師的宣誓證詞(affidavits)讀起來像是基於道德判斷而反對墮胎藥丸，覺得墮胎就是參與謀殺胚胎生命。

大法官26日就是否應全面限制使用墮胎藥爭議，聽取正反口頭辯論。圖為華府最高法院外，聚集反對與支持墮胎權與墮胎藥的各方團體組織。(路透)

卡瓦諾在辯論全程僅提出一個問題，就是請普瑞洛格確認根據現行聯邦法律，醫師是否不會受到強迫，不會出現違反醫師個人道德信念而為病患墮胎或協助墮胎的情事。

大法官裁決可望今年夏初出爐，一般預料結果將牽動今年國會選舉以及總統大選。