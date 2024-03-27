學者：女性吃墮胎藥自行流產 已證明安全有效

大法官26日就是否應全面限制使用墮胎藥爭議，聽取正反口頭辯論。圖為華府最高法院外，聚集反對與支持墮胎權與墮胎藥的各方團體人士，相互對罵爭辯。(路透)

雖然墮胎 藥丸美服培酮(mifepristone)的命運仍掌握大法官手中，但該藥物在墮胎合法的州仍可使用。

舊金山 加大(University of California, San Francisco)婦產科與生殖科學教授格羅斯曼(Daniel Grossman)表示，「雖然多數女性仍是從診所或婦科醫師那裡取得流產藥物，但其他女性則是自行取得藥物來進行引產或自行管理流產；且愈來愈多的研究表明，自我管理墮胎是安全有效的。」

美服培酮會阻斷持續懷孕所需的黃體素(progesterone)，導致胚胎無法成形；根據聯邦食品與藥物管理局(FDA)，該藥物需在最後一次經期的第一天開始連續服用10周來終止妊娠；在藥物墮胎(medication abortion)流程中，患者還需在接下來的24至48小時內，服用第二種藥物米索前列醇(misoprostol)；美服培酮同時還被批准用於其他疾病，像是預防胃潰瘍，並以在藥局 出售幾十年。

支持墮胎權的研究組織加特馬克研究所(Guttmacher Institute)表示，這兩種藥物加起來通常統稱為「墮胎藥」，目前美國一半以上的墮胎都使用這種藥物。

同時也是研究項目「推進生殖健康的新標準」(Advancing New Standards in Reproductive Health)負責人的格羅斯曼指出：「有些人這樣做是因為他們沒有診所可去，尤其是在有限制墮胎法律的州，又或者是因為他們偏好自我照顧。」推進生殖健康的新標準評估生殖健康政策的利弊，並發表有關墮胎如何影響婦女健康的研究。

相較需在孕期九周內進行，但整個墮胎過程只需幾分鐘的真空吸引術(vacuum aspiration)，藥物墮胎過程更漫長，並會在服用藥物後出現出血、疼痛和痙攣。