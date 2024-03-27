學者：女性吃墮胎藥自行流產 已證明安全有效
雖然墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)的命運仍掌握大法官手中，但該藥物在墮胎合法的州仍可使用。
舊金山加大(University of California, San Francisco)婦產科與生殖科學教授格羅斯曼(Daniel Grossman)表示，「雖然多數女性仍是從診所或婦科醫師那裡取得流產藥物，但其他女性則是自行取得藥物來進行引產或自行管理流產；且愈來愈多的研究表明，自我管理墮胎是安全有效的。」
美服培酮會阻斷持續懷孕所需的黃體素(progesterone)，導致胚胎無法成形；根據聯邦食品與藥物管理局(FDA)，該藥物需在最後一次經期的第一天開始連續服用10周來終止妊娠；在藥物墮胎(medication abortion)流程中，患者還需在接下來的24至48小時內，服用第二種藥物米索前列醇(misoprostol)；美服培酮同時還被批准用於其他疾病，像是預防胃潰瘍，並以在藥局出售幾十年。
支持墮胎權的研究組織加特馬克研究所(Guttmacher Institute)表示，這兩種藥物加起來通常統稱為「墮胎藥」，目前美國一半以上的墮胎都使用這種藥物。
同時也是研究項目「推進生殖健康的新標準」(Advancing New Standards in Reproductive Health)負責人的格羅斯曼指出：「有些人這樣做是因為他們沒有診所可去，尤其是在有限制墮胎法律的州，又或者是因為他們偏好自我照顧。」推進生殖健康的新標準評估生殖健康政策的利弊，並發表有關墮胎如何影響婦女健康的研究。
相較需在孕期九周內進行，但整個墮胎過程只需幾分鐘的真空吸引術(vacuum aspiration)，藥物墮胎過程更漫長，並會在服用藥物後出現出血、疼痛和痙攣。
子宮外孕(ectopic)、有骨盆腔、輸卵管或腹部手術史和有骨盆腔發炎病史的者以及正在服用抗凝血劑或血液稀釋藥物或患有出血性疾病者，都不適合進行藥物墮胎；裝有子宮內避孕器(IUD)者則需要在服藥前將其取出。
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