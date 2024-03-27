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反墮胎藥案主辯律師是參議員霍利之妻 曾對壘賀錦麗

記者顏伶如／綜合報導
代表保守派團體「捍衛自由聯盟」出庭的主辯律師艾琳‧霍利是法律教授，也是密蘇里州聯邦參議員霍利的妻子。(美聯社)
代表保守派團體「捍衛自由聯盟」出庭的主辯律師艾琳‧霍利是法律教授，也是密蘇里州聯邦參議員霍利的妻子。(美聯社)

墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)使用是否受到限縮，口頭辯論26日在聯邦最高法院展開。主張限用的代表、保守派團體「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom，ADF)出庭的主辯律師艾琳‧霍利(Erin Hawley)是法律教授，也是密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)的妻子。

2014年，艾琳‧霍利為了對抗雞舍要有足夠空間讓蛋雞活動的加州新規，代表密州蛋農向當時的加州檢察長賀錦麗提告，理由是加州無權透過法規強迫密州蛋農接受「藍州」價值理念。

紐約時報26日報導，五代牧場農戶家族出身的法律教授艾琳‧霍利，2014年向加州提告是因為密州出產的雞蛋有三分之一銷往加州。不過，法官認為指稱蛋農受到傷害的證據不足而未受理訴訟。訴訟落幕之後，艾琳‧霍利回到校園繼續教書，賀錦麗後來成為拜登的副總統。

10年後的現在，44歲的艾琳‧霍利代表「捍衛自由聯盟」在墮胎藥丸訴訟中擔任最高法院口頭辯論主辯律師。這起案件是2022年6月最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，另一件有關生育權、婦女身體自主權的文化戰爭(cultural battles)。

反墮胎倡議團體認為，聯邦食品及藥物管理局(FDA)核准美服培酮廣泛使用，卻未考慮潛在副作用，明顯對婦女造成傷害。

代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)則指出，艾琳‧霍利及團隊宣稱墮胎藥丸傷害婦女，卻沒能提出足夠證據。

艾琳‧霍利是育有三名兒女、屬於保守派基督徒的千禧世代母親，曾是現任首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)的書記。霍利參選期間，艾琳‧霍利以妻子身分低調輔選，保持丈夫成為媒體鎂光燈聚焦重點。

紐約時報報導，就連許多反墮胎陣營的意見領袖，也不知道在最高法院擔任主辯律師的法律教授竟是參議員夫人。

保守派團體「婦女關心美國」(Concerned Women for America)主席潘妮‧南斯(Penny Nance)便說，曾在幾次選舉活動遇過艾琳‧霍利，卻沒認出她是墮胎藥丸案的最高法院主辯律師。

密蘇里州聯邦參議員霍利。(美聯社)
密蘇里州聯邦參議員霍利。(美聯社)

墮胎 加州 紐約時報

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