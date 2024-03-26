大谷首發聲否認涉賭 斥水原說謊「一直從我帳戶竊取錢財」

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平(右)25日公開表示，他從未賭過運動賽事，也沒有要求任何人替他簽過賭。圖為大谷翔平在道奇隊球場舉行記者會。(美聯社)

職棒大聯盟(MLB )「洛杉磯道奇 隊」日籍球星大谷翔平(Shohei Ohtani)25日首度對外說明前口譯水原一平(Ippei Mizuhara)非法簽賭醜聞；大谷否認「涉入棒球或其他運動賭博」，直到上周赴南韓比賽才驚覺水原「一直從自己的帳戶竊取錢財和說謊」。

大谷在記者會上重申，自己「從未涉入棒球或任何其他運動博弈」，「也沒有叫任何人或運彩公司代為簽賭」。

但華爾街日報報導，大谷的聲明並無法解答前密友的行為和陰謀疑問，以及他在這起事件中的決策，兩人都面臨MLB調查，而水原已遭球團解雇並接受聯邦當局調查。

報導指出，大谷能投擅打，還很會盜壘，但從未被要求對「水原事件」答辯；這種情況25日改變，與道奇對簽下7億元創紀錄合約的大谷在水原醜聞爆發一周後，首次公開說明水原違法簽賭、擅用他名下帳戶匯款而面臨聯邦調查一事。

大谷在道奇球場的小型會議室召開記者會，說明這宗讓本賽季蒙塵，也讓他淪為MLB調查對象的事件始末。

大谷以日語表述，由道奇隊數據分析師艾爾頓(Will Ireton)翻譯：「我從未簽賭棒球或任何其他運動，也沒有叫人代我簽賭，我從未去任何運動博弈場合下注。」

水原對「大谷知悉付款」的說詞矛盾，起初稱大谷替他償還至少450萬元賭債，隨後改口說大谷對此款項毫不知情。

大谷地委任律師隨後發布聲明，稱大谷是「鉅額竊盜」的受害者。

大谷表示，水原在他2018年投效「洛杉磯天使隊」之前就與他共事，且「一直竊取」自己加州銀行帳戶的錢，水原並對賭博成癮導致欠債數百萬的惡習說謊，誤導他和律師團隊。

大谷自稱上周在球隊會議上首次得知水原涉賭，「水原一直從我的帳戶偷錢並說謊，直到該次球隊會議，我才知道水原沉迷賭博且欠債」。

大谷說，球隊散會後，他與水原在飯店交談才知道事情的全貌，包括「水原承認用我的帳戶付款給莊家」。

水原擅自用大谷的銀行帳戶匯款至少450萬元給違法賭博莊家鮑爾(Mathew Bowyer)，成為大谷聯繫律師的關鍵。大谷說：「律師建議我，既然事涉竊盜與詐欺，交由相應當局處理。」

大谷發表簡短聲明後便前往球場，拒答關於他銀行帳戶的追問；眼見一大群攝影記者把鏡頭對準他，大谷隨後開始用他受傷的右手進行投球訓練。