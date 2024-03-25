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NBC聘前RNC主席麥克丹尼爾任政治評論員 新聞部炸鍋

編譯俞仲慈／綜合24日電
NBC電視網將聘共和黨全國委員會前主席朗娜‧麥克丹尼爾，擔任新聞部政治評論員，由於政治立場南轅北轍，立即引發內部強烈反彈。(美聯社)
NBC電視網將聘共和黨全國委員會前主席朗娜‧麥克丹尼爾，擔任新聞部政治評論員，由於政治立場南轅北轍，立即引發內部強烈反彈。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)最近聘請共和黨全國委員會(RNC)前主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)擔任政治評論員，但雙方政治立場向來南轅北轍，因此NBC新聞部整個炸鍋，內部反彈聲浪也公開化。

據華盛頓郵報24日報導，本月剛卸下RNC主席職務的麥克丹尼爾，24日首次參加NBC節目「會晤新聞界」(Meet the Press)接受訪問，但沒有觸及新聞部內部的激烈反彈。

擔任RNC主席時，麥克丹尼爾曾多次公開指控2020大選被「操縱」，是大選陰謀論的戰將之一。如今被NBC聘為政治分析員，引發內部記者不滿，認為將影響NBC的可信度。

「會晤新聞界」主持人維克(Kristen Welker)在採訪中向麥克丹尼爾表示，不同意川普的選舉舞弊指控，也不同意川普呼籲釋放國會大廈暴亂分子的主張；她說：「拜登獲勝是事實，他是合法總統。」並透露麥克丹尼爾受訪是聘雇前數周即安排好的計畫。

不過「會晤新聞界」前主持人陶德(Chuck Todd)直接向維克嗆聲：「我們的老闆欠妳一個道歉，讓妳陷入這種困境，因為我不知道該相信什麼。」

資深媒體人陶德表示，麥克丹尼爾擔任RNC主席期間，NBC曾經多次約訪未成：「NBC新聞部記者感到不安其來有自，因為過去六年來，我們和許多RNC人員往來，遭到煤氣燈效應(gaslighting)操縱以及人格誹謗。」

波士頓環球報(Boston Globe)專欄作家史托爾(Kimberly Atkins Stohr)也認為麥克丹尼爾長期「為川普送暖，其可信度早就大打折扣」，而且不滿NBC聘用「習慣散播謊言、惡意攻擊媒體並參與陰謀人士」，在Threads發文表示考慮退出該節目並宣稱「這項令人震驚且令人憤怒的消息，完全顛覆我們的民主」。

不過據匿名知情人士透露，NBC高層對於維克24日訪問麥克丹尼爾的方式感到滿意。

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