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國會暴動守誓者之子 代表民主黨征戰蒙大拿州議員

編譯陳韻涵盧炯燊／綜合報導
亞當斯是參與國會暴動的右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲的兒子，他不同意父親的政治立場，以民主黨身分進入政壇，參選蒙他拿州議員選舉。(美聯社)
亞當斯是參與國會暴動的右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲的兒子，他不同意父親的政治立場，以民主黨身分進入政壇，參選蒙他拿州議員選舉。(美聯社)

國會暴動極右翼組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)，已被判有罪服刑中，他的長子亞當斯(Dakota Adams)宣布父親分道揚鑣，代表民主黨競選蒙大拿州議員；另方面，前總統川普承諾，一旦當選將協助因2021年1月6日國會暴亂而遭關押的「人質」。

美聯社報導，從母姓的亞當斯計畫賣掉曾與父親「並肩作戰」的步槍、盔甲和戰術裝備。

現年27歲的亞當斯正在讀大學，生活兼顧工作、消防志工，且將代表民主黨參選州蒙大拿州議會的議員。

他坦言，孤立和虐待的成長環境差點毀了他、他的母親和手足，他如今所做的一切都是為了與過去切割；他的母親2018年與羅茲離婚，帶著孩子離開。

亞當斯近期受訪表示，羅茲參與國會暴動並不令他意外，如今這場暴動讓他決定競選公職。他說：「國會暴動敲響了警鐘，讓我們意識到真正面臨的危險有多大，共和黨如何讓一位總統成為國安威脅。我被迫重新思考許多信念，以及我究竟代表什麼的問題。」

亞當斯瞭解在蒙大拿州西北部的深紅選區，要代表民主黨參選州眾議員不容易。這個選區包括林肯郡(Lincoln County)北部，這裡是民兵、同情者和末日準備者的聖地，川普2020年大選在該區拿下74%的選票。

亞當斯的競選活動看似徒勞，但對他來說卻是分享自身故事的機會，說明他如何擺脫痛苦童年並找到真我，也藉此證明他對民主和個人責任如何相互影響的看法。

無論選舉結果如何，亞當斯的競選活動都建立在他的信念之上：同情極端主義團體的人可能以不同的觀點看待事物。

川普最近出席俄亥俄州的造勢集會發言時，不但以「人質」及「令人難以置信的愛國者」來形容參與國會暴亂而被扣留的人，更承諾一旦當選，上任首日就會採取措施幫助這些人。

川普這番說辭讓部分顧問驚愕，事關川普本人也因多起國會暴亂相關事件面臨刑事檢控；川普為這些人辯護，顯然也是為了大幅減輕自身罪責。

尚不清楚川普若當選會如何寬大處理這些人，顧問團還沒有始制定任何細節，例如選擇性或全部赦免。

已被定罪服刑的前右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲。(美聯社)
已被定罪服刑的前右翼民兵組織「守誓者」創辦人羅茲。(美聯社)

亞當斯 川普 蒙大拿州

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