下注App觀賽…去年賭金近1200億 管制運動博彩聲浪起
職棒大聯盟發生道奇隊超級巨星球員大谷翔平之口譯員水原一平簽賭地下賭場案，且水原對本案的說法前後不一，引發疑雲；值此全國運動博彩方興未艾之際，此一醜聞挑起反效果，不少人呼籲要對這個產業設限，甚至整頓改革。
華盛頓郵報報導，水原一平先對ESPN表示，大谷代他還賭債，道奇隊20日晚間就開除了他；大谷本人的律師有不同說法，譴責水原行竊大谷大約450萬元。
粉絲還在釐清此中涵義，大谷則在首爾打道奇隊的開季系列賽，籃球專家、粉絲及合資上班族都下注，賭全美大學體育聯盟(NCAA)男子籃球錦標賽的第一輪結果，簡直像是全國法定的運動博弈假日。
最高法院2018年判決，把運動博弈合法化的問題交給各州決定，運動博彩的效應還不明顯，球員、各運動聯盟及粉絲仍在琢磨之中。但大家最後可能了解，最高法院判決以及各州的決定，已經大到不是任何人可以控制的程度。
前大聯盟主席文森(Fay Vincent)表示，運動博彩金額如此之大，讓問題變得幾乎無法譴責。理論上，一個人要是能控制自己腦袋以及財務狀況，下注於運動，沒什麼不對；問題在運動陷身在這麼龐大的金錢，實不知職業運動，或者NCAA之流的組織，該如何為個別人等設下行為準則？界線在哪？要到何時，大家才能開始承認這會造成大麻煩？
運動賭博很久以前遭嚴格禁止，現在幾乎每項賽事、球隊幾乎都支持、採納、藉此賺錢。博弈業者的廣告在賽事轉播無所不在，莊家就在運動場館裡運作，粉絲不管在家中還是在場館裡，都能用手機對比賽中的五花八門賽事下注。職籃華盛頓巫師隊老闆里昂西斯(Ted Leonsis)一度還說，是運動賭博「拯救」運動賽事，脫離新冠疫情。
結果則是：新一代運動粉絲日漸從自己最愛的下注App來看運動賽事。各州廣泛合法化之前，賭運動的金額已無法得知，但是根據「美國博彩協會」(American Gaming Association)，國人2023年合法下注的錢達1198億4000萬元，比2022年增加逾27%。
聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示，其中大多數輸掉，這個世道就是這樣運作的，莊家贏，賭客輸；正因如此，做賭博生意的公司才有那麼大的利潤可撈，促銷、狂打並剝削NCAA男籃賽引發的「三月瘋」(March Madness)；那些公司還會多次那麼幹，付出代價的是有問題的賭客。
大谷與其口譯員水原關係密切，而水原承認自己有賭癮，即便他發誓從未賭棒球，則讓滿是爭議的3月來到登峰造極。
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