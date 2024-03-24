下注App觀賽…去年賭金近1200億 管制運動博彩聲浪起

全美合法運動賭博迅速擴大，已有38州運動博彩合法化。2023年下注於運動已將近1200億元。 (美聯社)

職棒大聯盟發生道奇 隊超級巨星球員大谷翔平 之口譯員水原一平簽賭地下賭場案，且水原對本案的說法前後不一，引發疑雲；值此全國運動博彩方興未艾之際，此一醜聞挑起反效果，不少人呼籲要對這個產業設限，甚至整頓改革。

華盛頓郵報報導，水原一平先對ESPN表示，大谷代他還賭債，道奇隊20日晚間就開除了他；大谷本人的律師有不同說法，譴責水原行竊大谷大約450萬元。

粉絲還在釐清此中涵義，大谷則在首爾打道奇隊的開季系列賽，籃球專家、粉絲及合資上班族都下注，賭全美大學體育聯盟(NCAA )男子籃球錦標賽的第一輪結果，簡直像是全國法定的運動博弈假日。

最高法院2018年判決，把運動博弈合法化的問題交給各州決定，運動博彩的效應還不明顯，球員、各運動聯盟及粉絲仍在琢磨之中。但大家最後可能了解，最高法院判決以及各州的決定，已經大到不是任何人可以控制的程度。

前大聯盟主席文森(Fay Vincent)表示，運動博彩金額如此之大，讓問題變得幾乎無法譴責。理論上，一個人要是能控制自己腦袋以及財務狀況，下注於運動，沒什麼不對；問題在運動陷身在這麼龐大的金錢，實不知職業運動，或者NCAA之流的組織，該如何為個別人等設下行為準則？界線在哪？要到何時，大家才能開始承認這會造成大麻煩？

運動賭博很久以前遭嚴格禁止，現在幾乎每項賽事、球隊幾乎都支持、採納、藉此賺錢。博弈業者的廣告在賽事轉播無所不在，莊家就在運動場館裡運作，粉絲不管在家中還是在場館裡，都能用手機對比賽中的五花八門賽事下注。職籃華盛頓巫師隊老闆里昂西斯(Ted Leonsis)一度還說，是運動賭博「拯救」運動賽事，脫離新冠疫情。

結果則是：新一代運動粉絲日漸從自己最愛的下注App來看運動賽事。各州廣泛合法化之前，賭運動的金額已無法得知，但是根據「美國博彩協會」(American Gaming Association)，國人2023年合法下注的錢達1198億4000萬元，比2022年增加逾27%。

聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示，其中大多數輸掉，這個世道就是這樣運作的，莊家贏，賭客輸；正因如此，做賭博生意的公司才有那麼大的利潤可撈，促銷、狂打並剝削NCAA男籃賽引發的「三月瘋」(March Madness)；那些公司還會多次那麼幹，付出代價的是有問題的賭客。

大谷與其口譯員水原關係密切，而水原承認自己有賭癮，即便他發誓從未賭棒球，則讓滿是爭議的3月來到登峰造極。