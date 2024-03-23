成功罷免強生？兩黨議員都不看好

共和黨極右派眾議員格林(圖)因不滿開支法案在眾院通過，提出動議要罷免同黨籍的眾院議長強生。(歐新社)

眾院 議長強生(Mike Johnson)上任才半年，共和黨極右派同僚、喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)22日便提出罷黜議長動議(motion to vacate)，眾院共和黨團再度陷入兵荒馬亂。格林聲稱罷免 原因是強生通過多項支出法案都是靠民主黨大力相挺，法案都未獲得絕大多數共和黨眾議員支持。兩黨不少國會議員同聲譴責格林提案，指有害無益，一般認為罷免案成功機會極為渺茫。

前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)接受POLITICO新聞網站訪問時說：「非常遺憾，對於眾院體制完整毫無尊重。」但她也說，麥卡錫(Kevin McCarthy)為了選上議長不擇手段，如今則出現「合乎邏輯的後果」。

被認為連任選情並不樂觀的共和黨紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)回答媒體詢問時則爆粗口說：「問我會不會支持？你XXX是在開玩笑嗎？」

格林做了什麼

程序與去年麥卡錫遭罷免一樣，但眾院將展開為期兩周的復活節與逾越節休會，格林有時間可以串聯盟友對抗強生，但反對罷免的一方同樣有時間聯繫，準備封殺格林提案。

特別提案權重要性

特別提案權(privilege)可以跳過黨團高層，讓提案訴諸全院表決。根據規定，特別提案必須在兩個立法工作天內安排表決。

兩周後不一定交付表決

兩周後是否交付表決並不一定。她對媒體說：「我並不是說兩周之後不會發生，也不是說一個月之內不會發生，或者是什麼時候才會發生。」

表決就通過罷免強生？

去年秋季推動罷黜麥卡錫的8名共和黨眾議員裡，多人已經暗示不打算支持罷免強生的行動。民主黨方面則考慮協助強生保住議長大位，但交換條件是強生必須承諾讓軍援烏克蘭交付全院表決，這個訴求民主黨眾議員已經向強生爭取好幾個月。

馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說：「如果強生有援助烏克蘭的打算，很多民主黨人非常樂意洗耳恭聽。」