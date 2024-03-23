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只能跑1票…蓋拉格4月離開眾院 共和黨多數優勢更弱

記者張聲肇／綜合報導
共和黨籍的眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格宣布將提早於4月離開國會，這將使共和黨在眾院的微弱多數席次再減少。(美聯社)
共和黨籍的眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格宣布將提早於4月離開國會，這將使共和黨在眾院的微弱多數席次再減少。(美聯社)

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)22日宣布，他將提早於4月19日離職，屆時共和黨的多數黨優勢，將減到僅比民主黨多一票，這對面臨黨內保守派挑戰的共和黨籍議長強生，以及「黨爭」激烈的國會眾院，都是雪上加霜的打擊。

蓋拉格說，「經與家人討論後，我決定辭去代表威斯康辛州第八國會選區眾議員的職務」，辭職於4月19日生效。

他上個月就表示要離職，但提早到4月中就實現，仍讓人感到驚訝，空缺出中國問題特別委員會主席的位置，也勢必讓共和黨高層頭痛。

去年就表示要辭職的另一共和黨眾議員巴克(Ken Buck，科羅拉多州)，也表示要提早離開國會。他22日離開後，共和黨席次剩下218席，比民主黨多五席。蓋拉格走後，217名共和黨眾議員對213民主黨，若按照黨的路線表決法案時，共和黨只容得下一人跑票，議長的壓力更大。

共和黨極右派議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)不滿議長強生就政府長期支出法案和民主黨妥協，提出罷免議長議案，再度凸顯多數黨的派系之爭與內訌。

蓋拉格領導的特別委員會專門處理美中競爭議題。他說，他向來與共和黨領導層合作無間，相信「強生議長很快就會派任新的主席」。

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