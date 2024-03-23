眾院286：134通過1.2兆開支案 極右共和黨人提罷免強生
國會眾院趕在政府關門期限前，以286：134票表決通過1兆2000億元開支法案，交予參院表決，極右派共和黨人表示不滿，譏稱議長強生「把議事槌給了民主黨」，眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)22日提起罷免強生的動議，使得五個月前前議長麥卡錫遭同黨極右派議員罷免的戲碼，可能再度上演。
麥卡錫戲碼 可能再上演
美聯社報導，現在眾院動態跟麥卡錫被罷免時一模一樣，他也是跟民主黨妥協；但強生目前面臨共和黨更深的齟齬，更少人公開支持他。
眾院現進入兩周春假而休會，罷免議長並未立即排上日程，但鍘刀仍懸在強生頭上，準備懲罰他；極右派再次動用這種破壞力極大的工具，想發號施令，遂行他們的政策要項。
蓋茨主導罷麥 這回不跟
格林站在國會山莊台階上表示，他們已展開推舉新議長的流程，碼表開始跑；她是前總統川普的頭號盟友之一；格林拒絕透露自己接下來出招的時間表，但表示自己幾周前便向強生發出「警告」。不過曾經主導罷免前議長麥卡錫的佛州共和黨籍國會議員蓋茨22日說，他不會支持罷免強生。
不管共和黨是否動手，提案再除掉議長，要點很清楚：共和黨在眾院運作，只在名義上是多數，議長無法催出共和黨人的票，在核心事項如政府開支等議題更是如此，只好被迫接受與民主黨達成「可接受」的妥協。
一而再，再而三，眾院本會期都是靠民主黨提出必要的政府臨時開支法案，維持基本經費供行政運作，22日的票決就是如此，避免政府在午夜關門。但半數眾院共和黨人投下反對票。
保守派共和黨人慣常地要求大砍政府開支，寧願政府關門也要改變現狀，但其他共和黨人拒絕這麼做；聯邦政府施政、服務，對他們選區很重要，不想被大幅削減。
強生：不出於畏懼而做事
事實上22日批准的1兆2000億元開支配套案，正是麥卡錫一年前與拜登總統磋商、與民主黨妥協的重大事項之一，最終導致麥卡錫被罷黜，現在也威脅著強生。
22日的轉折，讓強生的領導地位搖搖欲墜，鑑於接下來他要處理的是金援烏克蘭配套案，而極右派共和黨反對該案，形勢更是如此。強生表示，自己不會出於畏懼而做事。
在麥卡錫去年秋季被罷免前，沒有眾院議長像那樣被除掉，事件來得突然、震撼又紊亂，眾院停擺數周，共和黨才找到新議長。
上一則
空殼公司決議收購「真實社群」 川普30億入袋
下一則
FB留言