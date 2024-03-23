眾院286：134通過1.2兆開支案 極右共和黨人提罷免強生

共和黨極右派眾議員格林因不滿開支法案在眾院通過，提出動議要罷免同黨籍的眾院議長強生(圖)，不過部分在過去支持罷免前議長麥卡錫的共和黨議員已表態力挺強生。(美聯社)

國會眾院 趕在政府關門期限前，以286：134票表決通過1兆2000億元開支法案，交予參院表決，極右派共和黨 人表示不滿，譏稱議長強生「把議事槌給了民主黨」，眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)22日提起罷免強生的動議，使得五個月前前議長麥卡錫 遭同黨極右派議員罷免的戲碼，可能再度上演。

麥卡錫戲碼 可能再上演

美聯社報導，現在眾院動態跟麥卡錫被罷免時一模一樣，他也是跟民主黨妥協；但強生目前面臨共和黨更深的齟齬，更少人公開支持他。

眾院現進入兩周春假而休會，罷免議長並未立即排上日程，但鍘刀仍懸在強生頭上，準備懲罰他；極右派再次動用這種破壞力極大的工具，想發號施令，遂行他們的政策要項。

蓋茨主導罷麥 這回不跟

格林站在國會山莊台階上表示，他們已展開推舉新議長的流程，碼表開始跑；她是前總統川普的頭號盟友之一；格林拒絕透露自己接下來出招的時間表，但表示自己幾周前便向強生發出「警告」。不過曾經主導罷免前議長麥卡錫的佛州共和黨籍國會議員蓋茨22日說，他不會支持罷免強生。

不管共和黨是否動手，提案再除掉議長，要點很清楚：共和黨在眾院運作，只在名義上是多數，議長無法催出共和黨人的票，在核心事項如政府開支等議題更是如此，只好被迫接受與民主黨達成「可接受」的妥協。

一而再，再而三，眾院本會期都是靠民主黨提出必要的政府臨時開支法案，維持基本經費供行政運作，22日的票決就是如此，避免政府在午夜關門。但半數眾院共和黨人投下反對票。

保守派共和黨人慣常地要求大砍政府開支，寧願政府關門也要改變現狀，但其他共和黨人拒絕這麼做；聯邦政府施政、服務，對他們選區很重要，不想被大幅削減。

強生：不出於畏懼而做事

事實上22日批准的1兆2000億元開支配套案，正是麥卡錫一年前與拜登總統磋商、與民主黨妥協的重大事項之一，最終導致麥卡錫被罷黜，現在也威脅著強生。

22日的轉折，讓強生的領導地位搖搖欲墜，鑑於接下來他要處理的是金援烏克蘭配套案，而極右派共和黨反對該案，形勢更是如此。強生表示，自己不會出於畏懼而做事。

在麥卡錫去年秋季被罷免前，沒有眾院議長像那樣被除掉，事件來得突然、震撼又紊亂，眾院停擺數周，共和黨才找到新議長。