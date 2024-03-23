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業績慘淡的「真實社群」上市鍍金 川普天降餡餅

編譯盧炯燊／綜合22日電
投資人同意併購川普持股的社媒公司，股票預定下周上市。圖為紐約證交所。(路透)
投資人同意併購川普持股的社媒公司，股票預定下周上市。圖為紐約證交所。(路透)

前總統川普正因官司而陷入資金周轉困難的時候，卻峰迴路轉天降餡餅，「真實社群」(Truth Social)最快可在下星期借殼上市，有望為他帶來30億元，他或許可以此作為抵押，用以支付超過4.5億元欺詐案罰款的上訴保金，暫時避過有可能遭扣押資產的命運。

美國證券交易委員會(SEC)22日批准，「真實社群」的母公司川普媒體與科技集團(TMTG)與空殼公司Digital World Acquisition Corp(DWAC)合併建議，TMTG最快可在下星期取代DWAC在那斯達克的上市地位。

新公司上市後，川普持有至少58%股份，市值約為35億元，然而按照正常的交易安排，會有最少六個月的禁售期，以防止在新公司上市後，內部相關人士即時拋售股票而推低股價，故川普也會受禁售期限制，短期內無法套現。

當然川普可嘗試要求獲得豁免，但每季最多仍只能出售流通股的1%。

投資分析人士表示，若然川普最終大量拋售股票的話，後果會極其嚴重。因為川普將成為合併後的TMTG董事會主席，若他大量拋售，只會表明他對公司前景看淡，即使是輕微行動也會令投資者寒心。

投資市場研究公司SPACInsider創辦人馬文(Kristi Marvin)指出， 投資者購入TMTG股票，並非因為他們喜歡公司業務而是喜歡川普，若川普大手拋售，到時股票會值多少勢成疑問。

其實DWAC在2月提交的合併文件也說明了，TMTG的成功部分取決於其品牌的知名度以及川普的聲譽和知名度。

「真實社群」自2021年推出以來，業績一直很慘淡，但對川普的擁躉看來這些並不重要。他們似乎有一個不成文的約定，那就是川普的政治勢頭愈強，股價就應該愈高，與其說是投資不如說更像是一種政治表態。

受到禁售期限制加上支持者的取態，川普能否藉TMTG上市而脫困成為了疑問，不過他將所持股票作為抵押來解決財困應非難事。

川普 投資 那斯達克

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