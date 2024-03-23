付不出天價保證金？川普：手上有5億資金可用

川普自稱握有近5億元可動用現金，但寜可用來打選戰，也不願交給法院作為保證金。圖為曼哈頓的紐約州法院。(路透)

前總統川普 透過社群媒體 宣稱，擁有近5億元可動用資金，但是他寧可用於打總統選戰，也不願支付鉅額保證金，並信誓旦旦表示，要上訴到聯邦最高法院，不過川普若不付錢，可能會被紐約州 檢方沒收資產。

根據美聯社報導，川普22日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，他有足夠現金可以全額支付判決賠償金，但認為不應該這樣花掉，並刻意以大寫字母寫道：「透過努力、天賦與運氣，我目前擁有近5億元現金。」並暗示自己將在總統選戰投入「大筆資金」。

川普因被控金融詐欺而遭到起訴，被紐約州法院判決有罪，裁罰加計利息共計4億5400萬元，要上訴必須繳保證金，繳交期限為本月25日，不過川普律師團向上訴法院表示，無力籌措全額保證金，企圖說服法院改以支付金額較小的保證金，或延至上訴後再支付。

川普律師團表示，為了獲得保釋，可能需要繳納判決金額120%，亦即超過5億5700萬元，不過上訴法院尚未做出裁決。

但是紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室致函上訴法院，反對川普律師團主張，請求法院執行原裁決，否則將沒收川普部分資產，但尚不清楚其沒收資產計畫的具體細節與進度。

川普22日接受福斯新聞頻道(Fox News Channel)訪問時表示：「如果有必要，我會一直抗爭到聯邦最高法院。」並補充道：「在你有機會上訴前，他們不能拿走你的財產。」

根據報導，「真實社群」最快下周上市，但仍須獲得股東大會通過，根據21日股價，川普擁有「真實社群」股票價值逾30億元，不過依照規定，「真實社群」上市後六個月，川普才能將持股出售。