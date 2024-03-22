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新聞幕後／錯將「長駐」當「常駐」 美台避之惟恐不及

記者 洪哲政
美軍特戰部隊在台協訓期間參與演習。(本報系資料照片)
美軍特戰部隊在台協訓期間參與演習。(本報系資料照片)

金門1月的風正冷，幾位進駐金門兩棲營與在台安全合作旅的美籍現役軍人，到金門水頭美軍顧問殉職紀念碑致敬獻花，並在碑上留下部隊徽章。徽章顯示，這分別是目前在台「協訓」的美軍綠扁帽部隊第一總隊第二大隊Ａ中隊與第五安合旅。

本報系今年2月獨家披露美國「2023年財政年度國防授權法」(NDAA)實施後，今年起美軍顧問長駐台灣金門、澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營。近日美媒跟進報導後，台美原本保持低調，並未否認，但經各國內外媒體輾轉翻譯後，「長駐」被解讀為「常駐」、「駐軍」，部分又被自行延伸解讀為「駐防」，再演變為「常駐協防」，部分媒體還結合金廈對峙情勢，刻意凸顯美軍存在於距中共一線的金門單位，並以「駐軍」名之。導致台美今日一致出面否認駐軍一詞，因為這項命題明顯刻意觸及中國大陸犯台「外國兵力進駐台灣」的七道紅線之一。

美軍在台協訓行之有年，是台美兩軍「陸威專案」交流架構下的「互動協訓」與「專家交流」事項。而近年美軍在台協訓人數、時間確實增加，除新成立特戰合作組外，也增加駐訓觀察員，也的確有小組進駐金門、澎湖的陸軍兩棲營協訓，在這些美軍人員屬於個別派遣，並非整個建制單位來台；他們在台時間雖較以前長，但仍屬短期，不超過180天，而美軍在台期間，是支領出差的日支費，而在台的活動性質，屬「專家交流」，而非協防、演訓或聯合作戰，更無法解讀為「駐軍」。

國軍也派官兵赴美受訓，期程有短期，也有超過一年，人數經常維持在50至80人之間，但不能稱國軍在美國境內「常駐」，「常駐」的只有中華民國軍事代表團人員，以及駐廠專案聯絡官，其餘都是短期派遣，僅核予生活補助費而已，其國內薪水仍按月支領。

台灣關係法與國防授權法案，至今沒有提供美軍「常駐」(固定駐防)權限在台美軍人員，目前只有美國在台協會台北辦事處(AIT/T)編制下的安全合作組、聯絡事務組，屬「常駐」人員。

中華民國 台灣關係法 中共

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