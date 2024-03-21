法拉盛女屋遭占反被捕引眾怒 社區居民助趕人

這棟位於紐約法拉盛白石鎮的房屋遭占屋者霸占，當地居民打算自力救濟幫助屋主取回房屋。(擷自Google Maps)

法拉盛 一位屋主因換鎖想驅趕裡的陌生住客，結果反遭到紐約市 警察上銬帶走，引發議論。每日郵報(The Daily News)20日報導，在這棟被占據的房屋成為新聞熱點後，一對男女今日遮頭遮臉地逃離了這棟屋子。

但屋中還有一名男子，他表示自己擁有地下室的租約，並說他要拿回押金後才會離開。

這名叫做巴勒西(Kevin Balletsy)的男子說：「我不知道這到底是怎麼一回事。我想要拿回我的錢，然後離開這裡。我有收據證明我付了房租，這一切與我無關。」

屋主阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)20日與家人暫時離開了紐約，她拒絕了媒體的採訪。

在這名屋主驅逐占屋者不成、自己反遭警方逮捕的新聞曝光後，每日郵報20日報導，有兩名打抱不平的居民，19日下午前往該地，想幫屋主要回她的房子。

這兩名男子驅車到了該棟房屋前，其中一名穿著川普 字樣T恤的男子說，「我們想叫裡面的人出來。」「我想跟裡面的人講話，問問他們為什麼會在這裡。」

美國廣播公司(ABC)19日報導，47歲女子阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)位於法拉盛白石鎮的房產被占屋者入侵，她找來鎖匠更換門鎖，卻因違反紐約「非法驅逐罪」遭到逮捕。

這棟房產在Home.com網站上的估值超過120萬元。

該街廓不少居民也因兩名男子的行為起了騷動。許多居民感到困惑，並表示他們想知道占屋者一開始是如何進入的；一名婦女說：「天哪，我沒想到事情引起的反響這麼大。」

稍早屋內有一名穿著休閒的女子不願開門應答，直到下午6時多有外賣送到門口，她迅速地取餐付款後又把門關上。

一名當地居民表示，這棟房子掛著「求售」的牌子已有一段時間，並說「這人(占屋者)不知道從哪冒出來。」

有居民稱，曾目擊這些占屋者在屋內進行裝修。「他們都在晚上搞裝潢，我聽到鑽頭的聲音，從窗戶看到他們在牆上鑽孔並搭木板。」

許多人已經在這個寧靜的社區生活了30多年，他們對此事感到不安與憤怒；已有居民表示要發起請願，盡可能幫助屋主將占屋者趕出去。