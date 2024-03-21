繼德州後 愛州通過新法：遭驅逐者再入境 將觸州法

愛阿華州通過州法，曾被驅逐出境者到愛州，就算觸犯州法，愛州是繼德州之後通過有關移民問題的地方性法律，挑戰聯邦。圖為愛州州長雷諾。(美聯社)

愛阿華州 19日通過新法，被驅逐出境者或遭美國拒絕入境者如果再次進入美國，將構成觸犯州法；紐約時報分析，繼位於美墨邊境的德州 之後，地處中西部的愛阿華州也自行訂定有別於聯邦系統的移民法規。

愛阿華州州法通過的同一天，最高法院允許德州新法上路實施，德州警察將可以逮捕疑似非法入境者。愛州新法將送交共和黨籍州長雷諾茲(Kim Reynolds)簽署。雷諾茲先前表示，法案通過後將願意簽署。

雷諾茲19日晚間發表聲明表示，拜登總統與拜登政府並未善盡執行移民法律的職責，國家主權與人民安全都遭受破壞。

聲明中說，各州已經加緊努力鞏固邊境，防止非法移民 進入美國，希望保護美國公民。

過去十年來，民主黨不曾贏得愛州執政權，民主黨目前在愛州州議會票數也遠遠不及共和黨。民主黨雖然反對愛州新法，但表決時完全無力抵抗。

代表愛阿華市(Iowa City)附近選區的民主黨愛州州參議員韋納(Janice Weiner)說，法案只是共和黨的政治花招，也是空頭支票，內容當中毫無需要的具體資源。

根據愛州新法，曾經被驅逐出境、拒絕入境或遭勒令驅逐後自行離開美國者，如果進入愛阿華州，就構成輕罪犯罪。倘若當事人有特定前科，則構成重罪犯罪。不過，愛州警察不得在學校、宗教場所或醫療機構逮捕嫌犯。

紐約時報報導，愛州新法通過顯示移民議題在保守派人士之間的政治影響力，已經從邊境擴散到遙遠的其他地帶。大量無證移民湧入讓聯邦政府官員束手無策之際，包括愛阿華州在內的多個共和黨執政州紛紛出動國民兵(National Guard)與警力到德州，支援德州州長艾伯特(Greg Abbott)的鐵腕邊境政策。

長期以來，移民管轄向來由聯邦執法機關負責，愛州新法則反映了愈來愈多共和黨地方官員為移民問題挺身而出的趨勢。